２９日の東京株式市場は半導体など主力ハイテク株が売られ日経平均株価は下値を試す展開となったが、個別株の物色意欲は旺盛でＴＯＰＩＸは上昇して引けた。



大引けの日経平均株価は前営業日比２２３円４７銭安の５万０５２６円９２銭と３日ぶり反落。プライム市場の売買高概算は１６億９６７８万株、売買代金概算は４兆３３１０億円。値上がり銘柄数は９８６、対して値下がり銘柄数は５５３、変わらずは３８銘柄だった。



きょうの東京市場は、足もとで長期金利が再び上昇基調となるなか、半導体関連の主力銘柄などにポジション調整の売りが出て日経平均は下値を探った。朝方開示された日銀金融政策決定会合（今月開催分）の「主な意見」がタカ派寄りの内容であったとの見方が強まり、朝方に為替が円高方向に振れるなか、日経平均も先物主導で下げ幅を広げた。前週は週間で１２００円以上の上昇をみせていたこともあり、主力株の上値を買い進む動きは限定的だった。もっとも、個別株物色は活発で下値を売り込む地合いともならなかった。業種別では非鉄株に高い銘柄が目立ったほか商社株も上昇し、３３業種中で過半の１８業種が上昇した。個別銘柄の上昇は１０００近くに達し、全体の６割以上を占めている。なお、ＴＯＰＩＸは小幅ながら３日続伸となった。



個別では、群を抜いて売買代金をこなしたキオクシアホールディングス＜２８５Ａ．Ｔ＞が大幅安となったほか、アドバンテスト＜6857＞、ディスコ＜6146＞、レーザーテック＜6920＞など半導体製造装置の主力株が軒並み安。ファーストリテイリング＜9983＞も売りに押され、ＪＴ＜2914＞も軟調。川崎重工業＜7012＞、日立製作所＜6501＞なども冴えない。ＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥ＜3415＞、ＦＩＧ＜4392＞が大幅安、ＧＭＯインターネット＜4784＞の下げも目立つ。



半面、ソフトバンクグループ＜9984＞が頑強な値動きを示し、フジクラ＜5803＞が水準を切り上げた。東洋エンジニアリング＜6330＞がストップ高に買われる人気となったほか、三菱重工業＜7011＞もしっかり。住友金属鉱山＜5713＞が値を飛ばし、伊藤忠商事＜8001＞も買いが優勢だった、ＪＸ金属＜5016＞も堅調。アドバンスクリエイト＜8798＞、東邦亜鉛＜5707＞はいずれも値幅制限いっぱいに買われ、ウェザーニューズ＜4825＞、クスリのアオキホールディングス＜3549＞、ラサ工業＜4022＞などが大幅高を演じた。



出所：ＭＩＮＫＡＢＵ ＰＲＥＳＳ

外部サイト