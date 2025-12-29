ヒップホップ歌手のZeebra（54）が27日放送のTBS「幹事Xと名店の夜〜櫻井翔は誰を呼ぶ？」（深夜0・10）にVTR出演。自身にとっての神的存在だというアーティストを明かした。

同番組は「芸能人が名店での食事会の幹事になったら」をコンセプトに食事会をのぞき見する新ドキュメント＆トーク番組。今回の幹事は嵐・櫻井翔。店は番組が用意し、櫻井の声掛けで集められた俳優の佐藤隆太、濱尾ノリタカ、「バイきんぐ」小峠英二、ヒップホップ歌手のZeebra、五輪柔道で史上唯一の3連覇を達成した野村忠宏氏といった豪華メンバーの食事会をのぞき見した。

櫻井が「この間、現場で“神様的な存在って誰か”って話になったんですよ。僕で言ったら、サッカーの三浦カズさん。ある人にとっては、長嶋茂雄さん、的な人って、お会いできなくて会いたい人って（いますか？）」と投げかけた。

これに、Zeebraは「俺ね、音楽業界全体で考えたら、桑田さんですね」と「サザンオールスターズ」の桑田佳祐の名前を挙げた。「カラオケ、超サザン歌う。昨日も『メロディ』を大熱唱したばっかりだから。お会いしたことなくて」と話した。

「サザンのライブ中にどういう脈絡でそうなったか知らないけど、お客さんが“桑田さんラップして”って。そしたら、“バカ、Zeebraじゃねえんだから“”って。“すみません”って」とうれしそうに振り返った。

さらに「あとは山下達郎さん。もうどうにもならないですね。前で子犬みたいになりますね」とZeebra。「あと、亡くなられている方はやっぱりね、会いたかったなって。松田優作さんにどうしても会いたかったな。俺、一番かっこいいと思っている、日本人で」とした。