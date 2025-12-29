ÂçÃ«æÆÊ¿¡¡¼«¿È¤Î¡Ö°ìÈÖ¤Îº¬Äì¡×ÌÀ¤«¤¹¡¡¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¾Ã¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¡Ö°úÂà¤¹¤ë¤Þ¤Ç¡×¿¿·õ¥È¡¼¥¯
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê31¡Ë¤¬28ÆüÊüÁ÷¤ÎNHK¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡Ö¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥¬¡¼ÂçÃ«æÆÊ¿2025¡¡ÆóÅáÎ®Éü³è¤ÈÏ¢ÇÆ¡×¤Ë½Ð±é¡£º£¥·¡¼¥º¥ó¤ò¼«¤é¤Î¸ÀÍÕ¤Ç¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤ÏÂçÃ«¤Îº£¥·¡¼¥º¥ó¤Îµ°À×¤ò¡¢±ÇÁü¡¢¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤ä´ÆÆÄ¤Î¾Ú¸À¡¢ÂçÃ«ËÜ¿Í¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤ÎºÇ¸å¤Ë¤Ï¡ÖÂçÃ«æÆÊ¿¤¬ÂçÃ«æÆÊ¿¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤ë¤¿¤á¤ËÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¡©¡×¤ÎÌä¤¤¤«¤±¡£ÂçÃ«¤Ï¾¯¤·Çº¤ó¤À¸å¡Ö¤Þ¤¢¡¢¼ñÌ£¤È¤·¤Æ¤ÎÌîµå¤Ï¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¾Ã¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡£°ìÈÖº¬Äì¤Ë¤¢¤ëÉôÊ¬¤À¤È¤Ï»×¤¦¤Î¤Ç¡×¤È²óÅú¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¤³¤ì¤Ï¡¢¤É¤ì¤À¤±¾å¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤â¡¢¤ä¤é¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¡¢ÀÕÇ¤¤¬Áý¤¨¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡£¼«Ê¬¾¡¼ê¤Ëµ»½Ñ¤À¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡¢¤ä¤ê¤¿¤¤Ìîµå¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤òµá¤á¤Æ¤¤¤¯¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¼ñÌ£Åª¤ÊÉôÊ¬¡¢³Ú¤·¤ß¤ÊÉôÊ¬¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê»ý¤Á¤¿¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦¤«¡£¤½¤ì¤Ï°úÂà¤¹¤ë¤Þ¤Ç»ý¤Á¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¤º¤Ã¤È¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢ÊÌ¤ËÊÑ¤ï¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤¤¡£¤â¤Á¤í¤óÂ¾¤Ë¤ä¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤Þ¤¢¡¢¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤Ï¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡×¤È¤·¡Ö¼«Ê¬¾¡¼ê¤Ë³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£