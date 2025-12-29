À»ÏÂ¡¢¶½¹ñ¤Ê¤É2²óÀï¤Ø¡¡Á´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Âè2Æü
¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÎÁ´¹ñ¹â¹»Áª¼ê¸¢Âè2Æü¤Ï29Æü¡¢Åìµþ¡¦Ì£¤ÎÁÇ¥Õ¥£¡¼¥ë¥ÉÀ¾¤¬µÖ¤Ê¤É¤Ç1²óÀï15»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢À»ÏÂ³Ø±à¡ÊµÜ¾ë¡Ë¤¬3¡½0¤ÇÆáÇÆÀ¾¡Ê²Æì¡Ë¤ò²¼¤·¤Æ2²óÀï¤Ë¿Ê¤ó¤À¡£¶½¹ñ¡ÊÂçºå¡Ë¤Ï2¡½0¤ÇÄëµþÂç²Ä»ù¡Ê´ôÉì¡Ë¤òÂà¤±¤¿¡£
¡¡²Æ¤ÎÁ´¹ñ¹â¹»ÁíÂÎ¤Ç½àÍ¥¾¡¤À¤Ã¤¿ÂçÄÅ¡Ê·§ËÜ¡Ë¤Ï7¡½1¤ÇËÌ³¤¡ÊËÌ³¤Æ»¡Ë¤ËÂç¾¡¡£Í¥¾¡4ÅÙ¤ÎÀÄ¿¹»³ÅÄ¤Î¤Û¤«¡¢¾°»Ö¡ÊÊ¡Åç¡Ë¼¯Åç³Ø±à¡Ê°ñ¾ë¡ËÉÍ¾¾³«À¿´Û¡ÊÀÅ²¬¡Ë¶âÂô³Ø±¡ÂçÉÕ¡ÊÀÐÀî¡ËÆàÎÉ°é±Ñ¡¢¹Åç³§¼Â¤Ê¤É¤â¾¡¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡Âç²ñ2Ï¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹Á°¶¶°é±Ñ¡Ê·²ÇÏ¡Ë¤äÁ°²óÂç²ñ½àÍ¥¾¡¤ÎÎ®ÄÌ·ÐÂçÇð¡ÊÀéÍÕ¡Ë¤Ï31Æü¤Î2²óÀï¤«¤éÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£