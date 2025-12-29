アメリカのトランプ大統領とウクライナのゼレンスキー大統領による首脳会談。和平計画などについて協議しましたが合意には至らず、課題の大きさが際立つ会談となりました。

会談はフロリダ州のトランプ大統領の私邸で開かれ、終了後、二人は共同で会見を行いました。

アメリカ トランプ大統領

「多くの点を議論し、かなり（合意に）近いところまで来ているだろう」

トランプ大統領は協議の進展を強調したものの、和平計画の合意に至らなかったことを明らかにしました。ウクライナが強く求める「安全の保証」については、2人の発言に食い違いもみられました。

ウクライナ ゼレンスキー大統領

「アメリカとの間の『安全の保証』は100％合意した」

アメリカ トランプ大統領

「95％と言えるかもしれないが、パーセントでは言いたくない。非常に順調に進んでいるが、1つか2つ、非常に厄介な問題がある」

また、ロシアとの間で最も大きな課題の一つ、領土問題については…

アメリカ トランプ大統領

「意見の相違があるため、彼ら（ウクライナとロシア）で解決しなければならない」

「当事者同士が解決すべき問題」と突き放した格好です。

会談に先立ち、トランプ氏はロシアのプーチン大統領と電話会談を行い、和平交渉のための作業部会を設け、1月上旬に具体的な枠組みを決めることで合意。

また、ウクライナとの会談後トランプ氏とプーチン氏が再び電話で協議することで合意したということです。

一方、ゼレンスキー氏はアメリカ側と和平計画の協議を続けるとしていて、1月にワシントンで開催予定のヨーロッパの首脳を交えた会議で「合意が得られることを期待する」と述べています。