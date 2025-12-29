Travis Japan公式Instagramにて、七五三掛龍也とBE:FIRST（ビーファースト）・JUNON（ジュノン）とのダンスコラボ動画が公開された。

【動画】七五三掛龍也とJUNONが息ぴったりに美しいターンを披露

■七五三掛＆JUNONがダンスコラボ

ベルベットのスーツスタイルの七五三掛と、シャツやパーカーなどを重ね着したカジュアルスタイルのJUNONが並んで登場。

踊る前には七五三掛がカメラに向かって“TJ”ポーズを作ってみせると、JUNONもすかさず“TJ”ポーズをするなど、冒頭から笑顔の2人。Travis Japanの「Disco Baby」に合わせて踊った2人。七五三掛は、時折JUNONを気遣うように視線を送ったほか、しっかり腕を組む場面も。そして終盤では、息ぴったりにターンをキメた。

「コラボありがとう」「最高のコラボ」「癒し空間」「可愛すぎる」「兄弟みたい」と2人のコラボ動画を喜ぶコメントが寄せられた他、「2人のターンが美しい」「しなやかなダンス」「JUNONくんのこういうダンスは新鮮」「JUNONちょっと照れてる？」とダンスの美しさや表情にも注目が集まった。

