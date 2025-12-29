　日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。


58156.05　　ボリンジャー:＋3σ(26週)
54221.72　　ボリンジャー:＋2σ(26週)
53639.46　　ボリンジャー:＋3σ(13週)
52401.37　　ボリンジャー:＋2σ(13週)
51917.34　　ボリンジャー:＋3σ(25日)
51303.21　　ボリンジャー:＋2σ(25日)
51163.28　　ボリンジャー:＋1σ(13週)
50689.07　　ボリンジャー:＋1σ(25日)

50526.92　　★日経平均株価29日終値

50474.08　　6日移動平均線
50436.09　　均衡表転換線(週足)
50287.40　　ボリンジャー:＋1σ(26週)
50074.93　　25日移動平均線
49969.91　　均衡表雲上限(日足)
49925.20　　13週移動平均線
49808.86　　均衡表基準線(日足)
49792.84　　均衡表転換線(日足)
49460.80　　ボリンジャー:-1σ(25日)
48846.66　　ボリンジャー:-2σ(25日)
48687.11　　ボリンジャー:-1σ(13週)
48685.16　　75日移動平均線
48232.53　　ボリンジャー:-3σ(25日)
47710.21　　均衡表雲下限(日足)
47449.03　　ボリンジャー:-2σ(13週)
46353.07　　26週移動平均線
46210.94　　ボリンジャー:-3σ(13週)
45962.89　　均衡表基準線(週足)
42418.75　　ボリンジャー:-1σ(26週)
42373.08　　200日移動平均線
38484.43　　ボリンジャー:-2σ(26週)
37338.41　　均衡表雲上限(週足)
36156.41　　均衡表雲下限(週足)
34550.10　　ボリンジャー:-3σ(26週)

ストキャスティクス
ST.Fast(9日)　　87.32(前日82.23)
ST.Slow(9日)　　81.58(前日75.86)

ST.Fast(13週)　 68.54(前日72.56)
ST.Slow(13週)　 71.24(前日74.30)

［2025年12月29日］

株探ニュース