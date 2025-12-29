

日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。





58156.05 ボリンジャー:＋3σ(26週)

54221.72 ボリンジャー:＋2σ(26週)

53639.46 ボリンジャー:＋3σ(13週)

52401.37 ボリンジャー:＋2σ(13週)

51917.34 ボリンジャー:＋3σ(25日)

51303.21 ボリンジャー:＋2σ(25日)

51163.28 ボリンジャー:＋1σ(13週)

50689.07 ボリンジャー:＋1σ(25日)



50526.92 ★日経平均株価29日終値



50474.08 6日移動平均線

50436.09 均衡表転換線(週足)

50287.40 ボリンジャー:＋1σ(26週)

50074.93 25日移動平均線

49969.91 均衡表雲上限(日足)

49925.20 13週移動平均線

49808.86 均衡表基準線(日足)

49792.84 均衡表転換線(日足)

49460.80 ボリンジャー:-1σ(25日)

48846.66 ボリンジャー:-2σ(25日)

48687.11 ボリンジャー:-1σ(13週)

48685.16 75日移動平均線

48232.53 ボリンジャー:-3σ(25日)

47710.21 均衡表雲下限(日足)

47449.03 ボリンジャー:-2σ(13週)

46353.07 26週移動平均線

46210.94 ボリンジャー:-3σ(13週)

45962.89 均衡表基準線(週足)

42418.75 ボリンジャー:-1σ(26週)

42373.08 200日移動平均線

38484.43 ボリンジャー:-2σ(26週)

37338.41 均衡表雲上限(週足)

36156.41 均衡表雲下限(週足)

34550.10 ボリンジャー:-3σ(26週)



ストキャスティクス

ST.Fast(9日) 87.32(前日82.23)

ST.Slow(9日) 81.58(前日75.86)



ST.Fast(13週) 68.54(前日72.56)

ST.Slow(13週) 71.24(前日74.30)



［2025年12月29日］



株探ニュース

