【相場の体温計】 東証プライム・騰落レシオ推移(25日平均)
☆120％以上……過熱に警戒
100％ ……中立
★70％以下 ……底値ゾーン
【12月】
29日(月) 121.94／223円安・5万0500円割れ
26日(金) 125.85／342円高・5万0500円台回復
25日(木) 130.63
24日(水) 124.15
23日(火) 119.82
22日(月) 112.71／895円高・5万円台回復
19日(金) 110.90／505円高・4万9500円台回復
18日(木) 108.49／510円安・4万9500円割れ
17日(水) 110.71／128円高・4万9500円台回復
16日(火) 111.33／784円安・4万9500円割れ
15日(月) 123.48／668円安・5万0500円割れ
12日(金) 119.22／687円高・5万0500円台回復
11日(木) 114.53／438円安・5万0500円割れ
10日(水) 117.10
９日(火) 115.33
８日(月) 120.16／5万0500円台回復
５日(金) 118.37／536円安・5万0500円割れ
４日(木) 116.77／1163円高・5万1000円台回復
３日(水) 103.20／561円高・4万9500円台回復
２日(火) 113.97
１日(月) 116.37／946円安・4万9500円割れ
【11月】
28日(金) 124.66
27日(木) 126.06／609円高・5万円台回復
26日(水) 123.14／899円高・4万9500円台回復
25日(火) 123.51
21日(金) 119.24／1198円安・4万9000円割れ
20日(木) 114.06／1286円高・4万9500円台回復
19日(水) 115.95
18日(火) 110.93／1620円安・4万9000円割れ
17日(月) 110.32
14日(金) 113.87／905円安・5万0500円割れ
13日(木) 113.17
12日(水) 111.48／220円高・5万1000円台回復
11日(火) 113.82
10日(月) 120.01／635円高・5万0500円台回復
７日(金) 111.89／607円安・5万0500円割れ
６日(木) 103.38／671円高・5万0500円台回復
５日(水) 98.56／1284円安・5万0500円割れ
４日(火) 95.86／914円安・5万1500円割れ
【10月】
31日(金) 99.27／1085円高・5万2000円台突破
30日(木) 99.91
29日(水) 96.01／1088円高・5万1000円台突破
28日(火) 103.60／293円安・5万0500円割れ
27日(月) 109.88／1212円高・5万0500円台突破
24日(金) 104.53／658円高・4万9000円台回復
23日(木) 100.59／666円安・4万9000円割れ
22日(水) 101.73
21日(火) 96.97
20日(月) 96.39／1603円高・4万9000円台突破
17日(金) 90.51／695円安・4万8000円割れ
16日(木) 92.20／605円高・4万8000円台回復
15日(水) 96.02／825円高・4万7500円台回復
14日(火) 93.05／1241円安・4万7000円割れ
10日(金) 101.78／491円安・4万8500円割れ
９日(木) 108.24／845円高・4万8500円台突破
８日(水) 109.08
７日(火) 111.27
６日(月) 109.28／2175円高・4万7500円台突破
３日(金) 103.48／832円高・4万5500円台回復
２日(木) 98.45／385円高
１日(水) 96.91／381円安
【9月】
30日(火) 103.92／111円安・4万5000円割れ
29日(月) 109.32／311円安
［2025年12月29日］
株探ニュース
