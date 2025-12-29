　12月29日のPTSデイタイムセッション（08:20～16:30）が終了。東証の取引が終了した15時30分以降に売買が成立したのは2999銘柄。東証終値比で上昇は858銘柄、下落は2068銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は225銘柄。うち値上がりが59銘柄、値下がりは163銘柄と売りが優勢。ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は65円安と売られている。
　PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の29日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。


△PTS値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <2743>　ピクセル　　　　　　7.9　　+2.9（ +58.0%）
2位 <6993>　大黒屋　　　　　　　 97　　 +16（ +19.8%）
3位 <1615>　野村東証銀行　　　　626　 +94.8（ +17.8%）
4位 <5255>　モンラボ　　　　　　190　　 +20（ +11.8%）
5位 <3681>　ブイキューブ　　　　121　　　+8（　+7.1%）
6位 <6740>　Ｊディスプレ　　　　 20　　　+1（　+5.3%）
7位 <4616>　川上塗　　　　　 1938.9　 +77.9（　+4.2%）
8位 <2685>　アンドＳＴ　　　　 2936　　+116（　+4.1%）
9位 <4896>　ケイファーマ　　　　685　　 +20（　+3.0%）
10位 <8111>　ゴルドウイン　　　 2629　 +76.5（　+3.0%）


▼PTS値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <9450>　ファイバーＧ　　　　609　　 -70（ -10.3%）
2位 <3901>　Ｍラインズ　　　　 1424　　-106（　-6.9%）
3位 <386A>　みのや　　　　　　 1500　　-100（　-6.2%）
4位 <5131>　リンカーズ　　　　　175　　 -10（　-5.4%）
5位 <3468>　スターアジア　　　59000　 -3100（　-5.0%）
6位 <3488>　セントラルＲ　　 111000　 -5300（　-4.6%）
7位 <7250>　太平洋工　　　　 3241.5　-143.5（　-4.2%）
8位 <4828>　ビーエンジ　　　 1684.1　 -73.9（　-4.2%）
9位 <447A>　ＳＳ金　　　　　　　269　 -11.1（　-4.0%）
10位 <6369>　トヨカネツ　　　 2454.9　-100.1（　-3.9%）


△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <6702>　富士通　　　　　　 4275　　 +42（　+1.0%）
2位 <5214>　日電硝　　　　　 6229.9　 +58.9（　+1.0%）
3位 <6758>　ソニーＧ　　　　 4065.7　 +36.7（　+0.9%）
4位 <4543>　テルモ　　　　　 2301.7　 +19.7（　+0.9%）
5位 <8591>　オリックス　　　 4640.2　 +37.2（　+0.8%）
6位 <5019>　出光興産　　　　 1192.4　　+9.4（　+0.8%）
7位 <9101>　郵船　　　　　　　 5115　　 +39（　+0.8%）
8位 <7735>　スクリン　　　　15094.5　 +99.5（　+0.7%）
9位 <4188>　三菱ケミＧ　　　　930.9　　+6.0（　+0.6%）
10位 <5631>　日製鋼　　　　　 7913.3　 +48.3（　+0.6%）


▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <1803>　清水建　　　　　 2669.4　 -29.6（　-1.1%）
2位 <1332>　ニッスイ　　　　 1140.5　 -12.5（　-1.1%）
3位 <8331>　千葉銀　　　　　 1753.8　 -19.2（　-1.1%）
4位 <8725>　ＭＳ＆ＡＤ　　　 3637.6　 -39.4（　-1.1%）
5位 <6645>　オムロン　　　　 3936.2　 -41.8（　-1.1%）
6位 <5801>　古河電　　　　　 9939.8　-100.2（　-1.0%）
7位 <4704>　トレンド　　　　 6463.8　 -61.2（　-0.9%）
8位 <5201>　ＡＧＣ　　　　　 5146.4　 -48.6（　-0.9%）
9位 <1721>　コムシスＨＤ　　 4550.8　 -42.2（　-0.9%）
10位 <9009>　京成　　　　　　 1283.6　 -11.4（　-0.9%）



※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得

株探ニュース