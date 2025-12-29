[PTS]デイタイムセッション終了 15時30分以降の上昇858銘柄・下落2068銘柄（東証終値比）
12月29日のPTSデイタイムセッション（08:20～16:30）が終了。東証の取引が終了した15時30分以降に売買が成立したのは2999銘柄。東証終値比で上昇は858銘柄、下落は2068銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は225銘柄。うち値上がりが59銘柄、値下がりは163銘柄と売りが優勢。ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は65円安と売られている。
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の29日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
△PTS値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <2743> ピクセル 7.9 +2.9（ +58.0%）
2位 <6993> 大黒屋 97 +16（ +19.8%）
3位 <1615> 野村東証銀行 626 +94.8（ +17.8%）
4位 <5255> モンラボ 190 +20（ +11.8%）
5位 <3681> ブイキューブ 121 +8（ +7.1%）
6位 <6740> Ｊディスプレ 20 +1（ +5.3%）
7位 <4616> 川上塗 1938.9 +77.9（ +4.2%）
8位 <2685> アンドＳＴ 2936 +116（ +4.1%）
9位 <4896> ケイファーマ 685 +20（ +3.0%）
10位 <8111> ゴルドウイン 2629 +76.5（ +3.0%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <9450> ファイバーＧ 609 -70（ -10.3%）
2位 <3901> Ｍラインズ 1424 -106（ -6.9%）
3位 <386A> みのや 1500 -100（ -6.2%）
4位 <5131> リンカーズ 175 -10（ -5.4%）
5位 <3468> スターアジア 59000 -3100（ -5.0%）
6位 <3488> セントラルＲ 111000 -5300（ -4.6%）
7位 <7250> 太平洋工 3241.5 -143.5（ -4.2%）
8位 <4828> ビーエンジ 1684.1 -73.9（ -4.2%）
9位 <447A> ＳＳ金 269 -11.1（ -4.0%）
10位 <6369> トヨカネツ 2454.9 -100.1（ -3.9%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <6702> 富士通 4275 +42（ +1.0%）
2位 <5214> 日電硝 6229.9 +58.9（ +1.0%）
3位 <6758> ソニーＧ 4065.7 +36.7（ +0.9%）
4位 <4543> テルモ 2301.7 +19.7（ +0.9%）
5位 <8591> オリックス 4640.2 +37.2（ +0.8%）
6位 <5019> 出光興産 1192.4 +9.4（ +0.8%）
7位 <9101> 郵船 5115 +39（ +0.8%）
8位 <7735> スクリン 15094.5 +99.5（ +0.7%）
9位 <4188> 三菱ケミＧ 930.9 +6.0（ +0.6%）
10位 <5631> 日製鋼 7913.3 +48.3（ +0.6%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <1803> 清水建 2669.4 -29.6（ -1.1%）
2位 <1332> ニッスイ 1140.5 -12.5（ -1.1%）
3位 <8331> 千葉銀 1753.8 -19.2（ -1.1%）
4位 <8725> ＭＳ＆ＡＤ 3637.6 -39.4（ -1.1%）
5位 <6645> オムロン 3936.2 -41.8（ -1.1%）
6位 <5801> 古河電 9939.8 -100.2（ -1.0%）
7位 <4704> トレンド 6463.8 -61.2（ -0.9%）
8位 <5201> ＡＧＣ 5146.4 -48.6（ -0.9%）
9位 <1721> コムシスＨＤ 4550.8 -42.2（ -0.9%）
10位 <9009> 京成 1283.6 -11.4（ -0.9%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
株探ニュース
