【RIZIN】シェイドゥラエフ「朝倉選手ファンの皆さんに事前に謝りたい」早期フィニッシュで防衛宣言
■『Yogibo presents RIZIN師走の超強者祭り』メディアデー（29日・都内ホテル）
メインイベントの第15試合で朝倉未来の挑戦を迎え撃つフェザー級王者のラジャブアリ・シェイドゥラエフが、2日後に迫った2度目の防衛戦に向けて「早期フィニッシュをする」と断言した。
シェイドゥラエフは昨年6月にRIZINに参戦すると、圧倒的な強さでKO勝利を量産し、今年5月の『RIZIN男祭り』でクレベル・コイケを1ラウンドで下してフェザー級のベルトを奪取。9月の『RIZIN.51』の初防衛戦でもビクター・コレスニックを秒殺KOし、王者としての風格も漂わせている。
対する朝倉はRIZINの10周年をもっとも盛り上げたファイターとして、先日の『RIZIN AWARD』でMVPに選ばれるなど、現在の格闘技人気を作り上げたNo.1の立役者。昨年7月に平本蓮に敗れて引退を発表したが、今年復帰すると鈴木千裕、クレベル・コイケと元王者に連勝し、通算で3度目のベルト挑戦のチャンスを掴んだ。
今回の防衛戦に向けて11日前に来日した王者は、「自分のスケジュール通りに練習できました。散歩もしたり、時間があったので日本の気候になれることができました」とこれまで以上に万全の体調で準備しており、23日には初のファンミーティングを開催して約100人のファンとの交流も楽しんだ。
散歩中にも声をかけられたり、プレゼントを渡されたこともあったようで「心から感謝いたします。ファンを喜ばせて一番素晴らしい試合を見せるために努力します」と意気込み。試合については「1〜2ラウンドで早期フィニッシュすることを狙います」と宣言した。
事前に公開されたRIZINのインタビュー動画では、朝倉のことを「ヤギ」と例えていたが、その真意を聞かれると「彼はキルギスの私のジムに仲間を送り込んで情報を得ようとした。私たちのロシア語圏では、ヤギは“裏切り者”のような良くないイメージで使われる」と説明した。
今回の会場は「朝倉未来応援シート」が広範囲で展開され、シェイドゥラエフにとってはアウェイな雰囲気となる。その点についても「彼のファンの皆様の心を傷つけてしまうかもしれません。KOするかもしれないし、サブミッションでフィニッシュするかもしれない。勝ったことでファンの方々が寂しがらないように事前に謝りたいです」と冷静に語った。
