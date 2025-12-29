『M-1』王者・たくろう赤木、アナザーストーリーでの発言訂正 うれしい勘違い「こんなに応援してくれた」
『M-1グランプリ2025』王者のお笑いコンビ・たくろうの赤木裕が29日、自身のXを更新。28日放送のABC・テレビ朝日系『M-1グランプリ2025 アナザーストーリー』で、自身が発言したことについて“訂正”を行った。
【動画】こんなに応援してくれている！『M-1』王者・たくろう赤木が発言訂正
番組内で、赤木は「中学の野球部のグループLINEが立ち上がって、『赤木がM-1決勝行きました。おめでとう。決勝当日、居酒屋貸し切って、みんなで応援しましょう！』っていうのが、人が集まらなくて『やっぱり、これなしにします』ってなってんのがつらかったですね」と話していた。
この一連が記事化されたことを受け、赤木は自身のXで「ごめんなさい！！これ違って、この後に僕がいるグループライン以外のとこで人集めてくれて結局人いっぱい集まってこうなったみたいです！！ごめんなさい自分を不憫めに語るクセなおします！！もうあまり不憫ではないので！！こんなに応援してくれたので！！感謝！！」と記していた。
