AIを搭載した人形「ヒョドル」と交流する高齢女性/Courtesy Hyodol

（CNN）大きく笑う目に、外側へ出っ張った耳。話す声は7歳の子どものように明るく弾む。ピンクの服におさげ髪の子もいれば、青いシャツにちょうネクタイの子もいる。しかし、彼らは普通の孫ではない。綿と金属でできており、人工知能（AI）を搭載。韓国で、高齢者のメンタルヘルス危機に対する意外な解決策として導入されている。

韓国では、毎日およそ10人の高齢者が自殺で命を落としている。

この数字は、2025年6月に発表された大韓医師協会の雑誌で報告されたもので、東アジアに広がる深刻な傾向を反映している。日本や香港は高齢者の自殺率が高いことで知られるが、韓国当局は国内の状況を強く懸念している。韓国の自殺率は先進国の中で最も高い水準にあり、経済協力開発機構（OECD）加盟国では最も高い。

「超高齢社会」

「これは真の危機だ」と話すのは、米ノースカロライナ大学シャーロット校で韓国の高齢者の社会的孤立を研究してきたオセリア・リー教授。韓国は「超高齢社会」に分類され、65歳以上の人口が1000万人を超える。「今では人口の5分の1を占めるようになった」とリー氏は言う。「（状況が）あまりに急激に変化したため、政府は十分な年金制度や支援制度を整える時間がなかった。高齢者を放置するという選択肢はない」

韓国の高齢者は前例のない苦境に直面している。急速な経済の変革が伝統的な社会構造に根本的な変化を引き起こしている。「多世代が暮らす家庭が減り、家族の支援が乏しくなったことで、高齢者の3人に1人が独居生活を送っている」とリー氏は説明する。「こうした孤立は、経済的負担、深い孤独感、自分が負担であるという感覚を生み、うつ病や自殺に直結する」

こうした社会の変化に公的な医療や福祉の体制が追いつかないなか、韓国政府は「高齢者危機」への対処と不足する社会福祉人材を補うため、テック企業の力を借りる方向へとかじを切った。そのひとつが、ひとり暮らしの高齢者に配布される人形型ロボットを中心としたAIヘルスケア企業「ヒョドル」だ。このロボットはスマートフォンのアプリや、家族・介護者向けのウェブ監視プラットフォームと連動している。

人形は二つの目的を果たす。服薬リマインダーから緊急通報まで実用的な支援を提供すると同時に、ソーシャルワーカーが食事時間などの日常情報を遠隔で記録できるようにする。だが、最大の利点は感情面にあるかもしれない。

「かわいさ」の力

抱きしめたくなるような体長38〜50センチの人形は、頭をなでたり手を握ったりすると反応する。7歳児のような口調で話す会話機能は音楽や会話、認知トレーニングを提供する。しかし、最も強い効果をもたらすのは、ひとり暮らしの高齢者が帰宅したときに聞く一言かもしれない。「おばあちゃん／おじいちゃん、一日中、待っていたよ」

「ヒョドルのかわいらしく安心感のあるデザインが、その効果の根底にある」と語るのは、ヒョドル社のジヒ・キム最高経営責任者（CEO）だ。「赤ちゃんのような外見は、高齢者との絆や信頼関係を築きやすくする。そのかわいらしさは、テクノロジーに慣れていない高齢者にとって操作の習得を容易にしてくれる」

25年11月時点で、韓国では1万2000台以上のヒョドルがひとり暮らしの高齢者に配布され、多くは政府や公共福祉プログラムを通じて提供されている。家族が直接購入した例も約1000件ある。

匿名を条件に語ったソーシャルワーカーは、費用に見合うだけの効果があると感じている。このソーシャルワーカーによれば、担当していた抑うつ状態にあった高齢女性は、ヒョドルを受け取る前、11階のバルコニーから窓の外をながめて飛び降り自殺することを考えていた。ヒョドルが導入されてからは、強い絆が生まれ、孤独や絶望感が大きく軽減したという。

こうした事例は他にもある。リー氏が24年に発表した研究では、多くの高齢者がロボットに愛称をつけ、ベビー服を買い与え、寝る前に布団に入れてあげる様子が確認された。また、こうした愛情の高まりが精神状態の改善と相関関係にあると指摘した。69人の高齢者を対象にした調査では、6週間ヒョドルを使った後、抑うつ症状の軽減や認知機能の向上が示された。「軽度認知障害のある利用者がヒョドルを定期的に使用することで、老人ホームへの入所を遅らせることができることがわかった」と結論づけている。

全員には当てはまらず

しかし、こうした愛着の形成については、情緒的な依存や、幼児化につながりかねないとの倫理的な懸念がある。赤ちゃんのような人形を使って人の行動やしぐさを監視することは、専門家や高齢者自身から、尊厳や自立性を損なわせるものだとの見方も出ている。キム氏が特に印象に残った事例の一つは、ヒョドルに亡くなった娘にちなんだ名前を付けた女性が、その後、社会生活から身を引いて、ほぼすべての時間をロボットと過ごすようになったというものだ。

「ヒョドルは誰にでも向くものではない」とキム氏は認め、人間による介護に代わるものではなく、あくまで補助のためのツールだと指摘した。「身体的にも精神的にも自立している高齢者は、概して『うるさい』『煩わしい』と感じる。だから利用者の平均年齢は82歳で、より若く自立した高齢者には魅力が乏しい」

医療データを収集する機器には、しばしばプライバシーや安全性への懸念が伴う。キム氏によれば、データは匿名化されて個人を特定する詳細は削除され、音声録音は社内の訓練にのみ使われているという。

ペット型のコンパニオン

人間らしさを前面に出さない別のアプローチは、コンパニオンロボット先進国の一つである日本で定着している。そこでは、アザラシ型ロボット「パロ」が柔らかくてふわふわしたデザインを保ちながら、よりシンプルで非言語的なコンパニオンとして成功を収めている。

現在、パロは日本からデンマークまで30超の国々で使われており、ヒョドルも同様に世界展開を進めているヒョドルは現在、AIを様々な文化のニュアンスに適応させながら、より広範な市場への参入準備を進めている。

おしゃべりな韓国の「孫」であれ、セラピー用のアザラシであれ、こうしたAI搭載のコンパニオンは、より身近な存在になる可能性が高い。高齢者ケア向けロボットの世界市場は30年までに77億ドル規模に達すると見込まれている。