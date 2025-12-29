俳優の床嶋佳子（61）が、フランス旅行中に撮影した夫婦ショットを披露した。

床嶋は2020年9月55歳の時、医師の男性と結婚。2023年10月に更新したInstagramでは、夫が病院の院長を退任したことを明かし、初の顔出し夫婦ショットを投稿していた。

その後も、結婚4周年を夫婦でお祝いした写真や自宅のキッチンで夫が調理する様子、ベルギー旅行で友人と食事を楽しむ姿を披露すると、「優しそうなご主人」「マメなダーリンでステキ」などと、話題になっていた。

床嶋佳子、フランス旅行中の夫婦ショットを公開

2025年12月25日には、念願だったというパリのクリスマスを楽しんでいることを報告。27日には、パリの高級レストランで撮影した夫婦ショットを披露している。

「今回のパリの旅のメインイベントはピエール・ガニエールパリ本店でのお食事でした!!お店の雰囲気、おもてなし、味共に一流の世界を堪能致しました。忘れられない日になりました」

この投稿にファンからは、「ご主人様との思い出に残るご旅行になりましたね〜」「お似合いのご夫婦」「豪華なお料理でとても美味しそうです ステキなご夫婦」など、多くの反響が寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）