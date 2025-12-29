《私事で恐縮ですが この度、堂本光一は結婚する運びとなりましたことをこれまでの歩みを支えてくださった関係者の皆さまへご報告させていただきます》

12月28日、「DOMOTO」（旧・KinKi Kids、以下キンキ）の堂本光一が、STARTO ENTERTAINMENTの公式サイトで結婚したことを発表した。“王子様”を射止めたお相手に注目が集まっているようだ。

DOMOTOでは、2024年1月に堂本剛が「ももいろクローバーZ」の百田夏菜子との結婚を発表。今回、デュオがそろって既婚者になった。

「同日の『スポーツ報知』によれば、お相手は舞台で共演経験のある元女優の一般女性だと伝えられました。約12年にわたる交際を経て、ゴールインしたとされています。光一さんは2019年のバラエティ番組『密会レストラン』（NHK）に出演した際、『40歳にしてデートっていうデートをしたことがない』『過去の恋愛は最短3年』と独特の恋愛事情を語るなど、独身を貫くイメージが強かったため、今回の発表に安心するファンもいるようです」（スポーツ紙記者）

年の瀬におめでたい報告となったが、Xでは

《相手は交際12年の一般女性とか、いったい誰？》

《光一くんの奥さん、一般人って書いてるけど元女優さんなんか》

など、光一のお相手の職業に困惑する声があがっている。

「約10年間の交際を経て、結婚したとされる光一さんのパートナーに関して、スポーツ紙などでは『元女優』の一般女性と報じられ、名前が出ていなかったため、気になる人もいたのでしょう。また、光一さんは発表文でも相手女性との出会いや素性についていっさい言及せず、報告にとどめていました。これまで目立ったスキャンダルがなかったうえ、最後まで結婚相手を匂わせないアイドルとしての姿勢に好感を持たれたようです」（芸能記者）

1997年にCDデビューして、2025年で28周年を迎えたDOMOTO。光一は、仕事でも大きな変化があった。

「2024年11月に光一さんが主演、演出を務めたミュージカル『SHOCK』シリーズが、帝国劇場の建て替えによる休館にともない、終幕しました。2000年から24年間にわたって心血を注いだ作品とあって、光一さんも奔走していたようです。

さらに、2025年7月には、長らく活動してきたキンキから現在のDOMOTOに改名。12月13日と14日には、剛さんとともに改名後初めてファンの前に姿を見せるイベント『DOMOTO Fan Meeting 2025』を開催しました。重要な仕事が落ち着いたタイミングで、プライベートな発表に至ったのかもしれませんね」（同前）

冒頭の報告文で、光一は《これからも皆さまへの感謝の気持ちを胸にこれまで以上にひとつ、ひとつのお仕事に真摯に向き合いみなさまとのご縁に感謝し精進してまいります》と、仕事への意欲をつづった。結婚後も、ファンと紡ぐ“愛のかたまり”はさらに強固なものになりそうだ。