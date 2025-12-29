◆第１０４回全国高校サッカー選手権 １回戦 浜松開誠館（静岡）２―０九州文化学園（長崎）（２９日・Ｕ等々力）

初出場の九州文化学園は、浜松開誠館に０―２で敗れた。浜松開誠館ＭＦ宗像玲瑠（むなかた・れいる、２年）に前半のうちに２得点を許し、屈した。浜松開誠館は選手権初勝利を挙げた。

九州文化学園はサッカー部創設から実質７年目。元Ｊリーガーで金髪の有光亮太氏（福岡、長崎でＦＷでプレー）はニット帽姿で指揮を執った。２０１９年に監督に就任した有光氏の下、同好会からスタートし、徐々に力を付けた。長崎県大会では、準々決勝で全国選手権６度Ｖの国見を２―２からＰＫ戦の末破るなど、勢いに乗り、激戦区を初制覇し初の全国切符をつかんだ。

初の大舞台では前半の２失点が重くのしかかった。指揮官は試合後、「１点も取れなかったというのが一番悔しい。前半はたくさんのチャンスがあったが、決めきれなかった。（逆に決めてきた）相手の質に驚かされた」と悔しそうに話した。

それでも「持っているものは１００％出せた」とし、「勇気を持ってプレーしてくれた選手を誇りに思う」とたたえた。初の全国の舞台に「試合までが長かった（笑い）。たくさんのいろんな経験をさせてもらったが、東京に来てからはあっという間。この８０分は短く感じた。これだけたくさんのお客さんが来てくれる中でプレーできる選手たちはうらやましい。本当に改めて素晴らしい大会だなと思った」と振り返った。

全国で勝つ難しさを「自分たちは初出場だが、（相手が）映像を見て、情報はどこにでも転がっている時代。勝つのは容易ではないイメージ」と語った。来年以降に向け「質の部分（を高めたい）。とくに（大きく）変える部分はないが、質。守備の部分、技術的にも、精神的にも成長しないといけない」とチームに言い聞かせるように話した。