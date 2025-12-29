大みそかの第７６回ＮＨＫ紅白歌合戦（後７時２０分）のリハーサル２日目が２９日、東京・渋谷のＮＨＫホールで行われた。

１１回目の出場となる三山浩は、今年もけん玉のギネス世界記録にチャレンジする「酒灯り〜第９回 けん玉世界記録への道〜」を披露。ＩＬＬＩＴ・ＩＲＯＨＡ、新浜レオン、＆ＴＥＡＭ・ＭＡＫＩ、ＤＪ ＫＯＯ、ハリセンボン・箕輪はるかに加え、司会の有吉弘行も挑戦。「連続してけん玉をキャッチした人の最も長い列」の１２９人連続の世界記録達成を目指す。

３Ｄプリンターで作ったという特大けん玉を手に会見場へ登場した三山は「昨年に引き続きけん玉ギネス記録チャレンジで１２９人目に決めさせていただく。ギネスを更新して、１１年目の歴史を更新できたらというのがある」と引き締まった表情。「しっかりパフォーマンスできたらなと思います」と背筋を伸ばした。

けん玉チャレンジも含めたリハーサルでは、１人目の有吉弘行がまさかの失敗。三山は「今年一番動揺が走った瞬間でした。ちょっと今年はどうなるのかな？という不安がありますね」と苦笑いしていた。