TiDE×やさしいみらい、ツーマンライブ＜宇宙の泳ぎ方＞開催決定
TiDEが、バンド・やさしいみらいを迎えたツーマンライブ＜宇宙の泳ぎ方＞を2026年3月11日に東京・表参道WALL & WALLにて開催することを発表した。
同じライブに出演したことがきっかけで共鳴し合い、この度本公演が実現したという。チケットは現在イープラスにて先着先行受付中だ。
◾️＜宇宙の泳ぎ方＞
日時：2026年3月11日（水）OPEN 18:30 / START 19:00
会場：表参道WALL & WALL
チケット：U-25 \3,000（D代別）/ 一般 \3,500（D代別）
出演：TiDE / やさしいみらい
チケット：https://eplus.jp/uchuunooyogikata/
