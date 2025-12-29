TiDEが、バンド・やさしいみらいを迎えたツーマンライブ＜宇宙の泳ぎ方＞を2026年3月11日に東京・表参道WALL & WALLにて開催することを発表した。

やさしいみらい

同じライブに出演したことがきっかけで共鳴し合い、この度本公演が実現したという。チケットは現在イープラスにて先着先行受付中だ。

◾️＜宇宙の泳ぎ方＞ 日時：2026年3月11日（水）OPEN 18:30 / START 19:00

会場：表参道WALL & WALL

チケット：U-25 \3,000（D代別）/ 一般 \3,500（D代別）

出演：TiDE / やさしいみらい

チケット：https://eplus.jp/uchuunooyogikata/