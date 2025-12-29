◆軍服務が復活、軍備拡大…EUの覚醒

覚醒は制度化につながった。欧州連合理事会は5月、「欧州安保行動」（SAFE・Security Action for Europe）を採択し、最大1500億ユーロを加盟国に長期・低金利で融資することにした。共同調達で防衛産業の基盤を固め、防空網・ドローン・弾薬など戦力の空白を埋めようという趣旨だ。9月には英国・フランスが共同議長国を務めた「有志連合」を浮き彫りにし、26カ国が終戦後のウクライナ安全保障構想を議論した。

兵力の補強も始まった。ドイツは5日、新軍服務法案を通過させ、志願入隊を原則とするものの不足時には徴集が可能になる道を開いた。フランスも「加速化する脅威」を挙げ、18、19歳を対象に10カ月の有給志願服務を2026年半ばから導入すると明らかにした。

軍備支出は急速に増えている。ストックホルム国際平和研究所（SIPRI）は2024年の欧州の軍事費支出が前年比で17％増えたと集計した。ドイツの国防費は2024年にGDPの2％線となり、今年は2．35％まで上昇するとの見方もある。ポーランドは昨年の3．79％から今年は4％を上回ると予想される。欧州防衛庁（EDA）はEU加盟国の2024年の国防費を3260億ユーロと推定し、2021年比で30％増えたと明らかにした。

フランスは2038年の戦力化を目標に約102億5000万ユーロを投入し、次世代原子力空母を建造することにした。

◆ウクライナ支援に利害関係

ウクライナ支援も制度化が進展した。EUは19日の首脳会議で2026〜27年にウクライナに900億ユーロを無利子で融資することに合意した。WSJは「融資がなければウクライナは来年春に資金が枯渇する」とし、トランプ大統領が米国の財政支援をほぼ中断した状況で欧州の決定の重要性を強調した。

ただ、欧州が凍結したロシア資産2100億ユーロを活用する案については結論を出せなかった。ロシアの報復と訴訟のリスクのためだ。FTは、凍結資産の活用にドイツは積極的だがフランスがブレーキをかけた「役割逆転」を指摘した。ショルツ時代の連立亀裂でウクライナ問題で棄権が多かったドイツが、メルツ体制では欧州盟主の役割を強調しながら前面に出ているということだ。半面、ウクライナ支援に積極的だったフランスは資産を短期間内に返還する状況が生じれば公共負債が大きいフランスとしては対応が難しいという理由から水面下で反対の意思を表した。

欧州内のロシアの資産の3分の2を持つ預託機関ユーロクリア所在国のベルギーもロシアの報復を懸念している。ベルギーのプレボ外相は「お金を使いながらリスクは我々に押しつける形は受け入れられない」と述べた。WSJは「各国指導者の国内政治・財政圧力が異なる」とし、デンマークのフレデリクセン首相の言葉を引用し「戦争の疲労感と不確実性による不安感はプーチン大統領が望むこと」と伝えた。