17日、ドイツ連邦議会予算委員会は500億ユーロ（約9兆2000億円）を超える国防調達契約を一度に承認した。軍服・歩兵戦闘車両・偵察・監視衛星体系など個人の装具類から先端装備まですべて変えようとする信号と解釈される。ロイター通信など海外メディアは「ドイツ軍史上最大規模の防衛費投資」と評価した。

この承認に関連し、フィナンシャルタイムズ（FT）はドイツ軍事専門家を引用し、「ロシアが北大西洋条約機構（NATO）を攻撃する可能性がある2029年までに可能なすべてのものを確保するというのがドイツの調達政策の核心」と伝えた。ドイツは2025〜2030年の国防費で直前5年の倍水準の6500億ユーロを支出する計画だ。この場面は「欧州の覚醒」を象徴する。ウクライナ戦争以降「平和の時代が終わった」という警告が強まり、欧州各国の再武装が加速した。ロシアの西進の可能性、トランプ体制の米国が欧州側に立たないという懸念がこうした動きにつながった。ただ、ウクライナ支援の費用・リスク分担をめぐり各国の同床異夢も表れた。

◆ロシア「西進」の恐怖…ドローン・破壊工作が日常

危機感は指導者の言葉に表れている。マルク・ルッテNATO事務総長は11日、「紛争が門の前まで来ている」とし「祖父母・曽祖父母世代の規模の戦争に備えるべき」と警告した。メルツ独首相は13日、与党の行事で「ウクライナが崩れればプーチンは立ち止まらないはず」とし、1938年のヒトラーのズデーテン地方占領に言及した。ウォールストリートジャーナル（WSJ）は「欧州が国民に戦争への対応を要求し始めた」と整理した。

危機感は現実でさらに高まった。9月10日、ロシアドローンの19件にのぼる領空侵犯にポーランドはF−16と共にNATO、オランダからF−35、イタリア空中早期警戒管制機（AWACS）、独パトリオットの支援を受けて3、4を撃墜した。NATOの戦力が1949年のNATO発足後、加盟国の領空で初めて射撃で対応した事例だった。その後、ルーマニアなどでもロシアのドローンと推定される飛行体が相次いで捕捉された。

◆「米国が自動介入しない場合も」…深まる対米不信

休戦後にロシアが銃口を欧州に向ける時、米国が「自動介入」しないかもしれないという認識も欧州の自己救済策を催促した。ニューヨークタイムズ（NYT）は先月出てきたトランプ大統領のウクライナ和平案の草案をめぐり「メルツ独首相は米国側の説明でなく、メディアのヘッドラインで（和平案の内容を）初めて知った」と伝えた。欧州の外交当局者らは和平案に領土画定・制裁の解除でロシアの立場が過度に反映されたのを見て驚いたという。「欧州が事実上排除された」というのがNYTの評価だった。

トランプ政権の関係者の発言にもこうした点が表れている。トランプ大統領は3月「防衛費をもっと多く出さなければ防御しない」と発言し、2月にはヘグセス国防長官も「欧州防衛は欧州が責任を負うべき」と強調した。