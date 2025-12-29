20年前に受験界を席巻した「Ｖイメージ記憶術」が復活！「暗記句＋漫画」で脳トレにも最適な『記憶漫画』とは
皆さんは、20年前の受験界で一世を風靡した「Ｖ（バーチャル）イメージ記憶術」をご存じだろうか？今、世間ではネオダジャレが話題だが、その元祖とも言える『記憶漫画』が面白い‼
漫画とセットとなった語呂合わせの暗記句を用いることで、年号だけでなく、英単語や英熟語、古文単語、漢字の単語まであっという間に覚えられてしまうという、究極の記憶術。それが「Ｖイメージ記憶術」だ。
今、『記憶漫画』（村上龍一・村上天晴 著）が話題になっている。「Ｖイメージ記憶術」の傑作だけを選りすぐって300項目収録した、究極の一冊。
現代の学生にとっては新しく、当時学生だった大人にとっては懐かしい、「暗記句＋イメージを喚起する漫画」で構成された、「コミック」とも「参考書」ともとれる不思議な作品だ。
年号や単語が驚くほどスムーズに暗記できるだけでなく、一コマ漫画としても最高に楽しめる「学習×漫画」のコラボレーションは、大人の「脳トレ」としても、大きな力を発揮するはずだ。
今回は著者である村上龍一さんと、共著者であるご子息の天晴さんにその内容と発刊の経緯について、お話をうかがった。
◆「現代のビジネスパーソンにとって、大きく飛躍するための強力な武器となることを確信します！」（村上龍一）
――本書で紹介されている「Vイメージ記憶術」とはどのようなものでしょうか？
村上龍一さん（以下、村上）：「記憶術」とは、例えば、たくさんの人の顔と名前を即座に覚えたり、数万ケタの円周率を覚えてしまう方法のことです。
つまり膨大な情報を確実に覚える技術を「記憶術」というのです。この「記憶術」は、大昔から人類が連綿と受け継ぎ、磨き上げた知の技術です。その驚異的な効果と有用性はすでに科学的に証明されています。
しかし、この技術を習得するには多くの努力とある種の才能を必要とします。このあまりに属人的な「記憶術」を、誰もが簡単に体得できるように進化発展させたのが、私の確立した「Ｖイメージ記憶術」です。
――具体的なやり方について教えてください。
村上：「Ｖイメージ記憶術」では、記憶事項の同音異義語などを用いて、具体的にイメージできるものへ変換してストーリーをつくります。なぜこのように面倒な作業をするのか。それは、エピソード記憶は定着しやすいという脳科学の知見があるからです。具体例で言えば、地図をいくら眺めても地名は覚えませんが、実際に一度現地を旅行すれば不思議なほど頭に残ります。この原理を利用して「Ｖイメージ記憶術」では、擬似体験(バーチャルイメージ)することにより面白いほど記憶できるのです。
――本書を現代の読者に、どんなふうに読んでほしいですか？
村上：この作品は、体系的な記憶術の方法論に基づきながら、言葉遊びやイメージ遊びを駆使して、漫画のような面白さで記憶術を体験できます。人間の右脳ではイメージを、左脳では言葉を司ります。「Vイメージ記憶術」では、この両方をフル活用することで脳の活性化や発想の転換に繋がり、新しい視点・着想が生まれます。具体的には、暗記句・Vイメージ・イラストの三者が一体となり、スッと映像を頭に思い描けるので、確実な記憶の定着を実現できるのです。
この本は、私が半世紀以上にわたり追求した「Ｖイメージ記憶術」の到達点です。現代のビジネスパーソンにとって、大きく飛躍するための強力な武器となることを確信します！
◆「大きなイラストの一コマ漫画を用いた『記憶漫画』によって、苦痛な作業である暗記が、面白く・楽しめることを多くの人に気付いて欲しい」（村上天晴）
――本書を刊行するきっかけとなったのは天晴さんだそうですね。
