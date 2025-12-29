片岡凜、父から受け継いだ「出過ぎた杭は打たれない」という処世術
2022年3月に高校を卒業し、芸能活動を本格化。NHK連続テレビ小説『虎に翼』や、『海に眠るダイヤモンド』『ペンディングトレイン-8時23分、明日 君と』などの話題作に次々出演し、存在感を放っている片岡凜。
彼女が、2025年12月26日に公開される劇場アニメ『この本を盗む者は』の主人公・御倉深冬役で声優に初挑戦する。同名小説を原作にしたアニメで、曽祖父が創立した書庫から本が盗まれたことをきっかけに、町全体が物語の世界に飲み込まれてしまうファンタジーだ。
そこで、片岡に同作のことはもちろん、デビューのきっかけや「父親の影響を強く受けている」という独自の処世術についても聞いた。
◆女児向けアニメより『コブラ』『あしたのジョー』に夢中
――片岡さんは、今作でアニメ声優に初挑戦したとのこと。もともと声優業にはどんなイメージを持っていましたか？
片岡凜（以下、片岡）：普段、実写作品に出ている私からすると、全然違った表現をされている未知の世界のお仕事というイメージが強かったです。
――そもそも、アニメを見る習慣は？
片岡：そんなにありませんでした。幼少期の頃、父がよく見ていた『あしたのジョー』や『コブラ』を一緒に見ることはあったんですけれど。
――多くの女性が通ってきたであろう、女児向けアニメを見ることはあまり…
片岡：なかったですね。それよりは父の影響のほうが大きくて、子供の頃は見よう見まねでコブラの真似をしたりしていました。ただ、そこでなんとなく「アニメは実写ドラマや映画よりもリアクションが大きいんだな」という印象を受けていて。「こういう違いがあるんだ。面白いな」と感じていたような気がします。幼少期のことなので、ほとんど無意識ですけどね。
――では、役者としてデビューしてからは「声優に挑戦してみたい」という思いはありましたか？
片岡：ありました！単純に気になっていましたし、芝居の方法が全く違う声優という世界に足を踏み入れたとき、一体自分はどうなるんだろうという興味もあって。いつかやらせていただけたらなと思っていました。
◆役の“ギャップ”を大切にしたいと思った
――そんな片岡さんが、今回、劇場アニメ『この本を盗む者は』で、主人公の深冬役を演じます。お話を聞いたときの心境は？
片岡：すごく嬉しかったです。事務所の社長から「作品が決まったよ」と連絡がきて、脚本などの資料がまとめて手元に届いたんです。そのとき期待に胸が膨らんで……一気に楽しみになりました。
――アフレコ当日までに、どんな準備をしましたか？
片岡：自分の声をひたすら録音して聞いていました。あとは、原作の小説と漫画（コミカライズ）を読んで、キャラクターの軸をちゃんと作るという作業を大事にやらせていただきました。
――そのうえで、深冬はどんなキャラクターだと感じましたか？
片岡：最初は、「とっつきにくい女の子だな」という印象が強かったのですが、読み進めていくと単にとっつきにくいだけではなく「強さを持っている女の子なんだ」と感じるようになりました。それでいて、年相応のかわいらしさや意外とツンデレという一面もあって。アフレコでは、そういう“ギャップ”は大事にしつつ臨みたいなと思いましたね。
――ギャップがわかりやすいように、芝居にメリハリをつけるというか。
片岡：そうですね。そのあたりは意識していました。
◆次は大人の女性にも挑戦してみたい
――実際のアフレコ現場はいかがでしたか？
片岡：アフレコは数日に分けて行なったのですが、初日に思ったのは「意外と息を多めに吐いてセリフを言っていいんだな」でした。物語序盤の深冬は結構ぶっきらぼうで、雑に受け答えをする場面が多いんです。そういう役柄だと気だるげにセリフを言いたいんですけど、アニメはオーバーにハキハキ表現するイメージがあったので、なかなか気だるい方向に振り切れなかったんです。
