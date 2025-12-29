歌手氷川きよし（48）が28日、NHK「第17回明石家紅白！」（午後7時30分）に出演。コンサート前の掛け声はやらないと答えた。

MCの明石家さんまとは13年ぶりの共演。CANDY TUNE、＆TEAM、AiScReam、MAZZELと紅白初出場となるグループと共演した。氷川は2022年の紅白歌合戦に出場した直後から歌手活動の休止期間に入った。そして昨年の紅白で2年ぶりの生歌唱を復活させた。

歌う前の声の調子についてさんまが氷川に「（生歌唱を）2年休んだときは、最初のステージは…」と聞くと氷川は「ダメでした。ホールとかではやっていなかったので、ひさしぶりにやるのは違いました」と話した。さんまは「（声が）出てないと思った」と確認すると、氷川は「だからずっと常に歌い続ける人生」と語った。

さんまが「みんな本番前に円陣になってなんかやる？ どういうのがあるの、君らは」と尋ねると、CANDY TUNEから4つのグループがそれぞれ円陣になって普段行っているコールを披露した。

さんまが氷川に「スタッフを集めて『いくぞっ』とかいうのは…」と聞くと「ないです。もう、のどがやられるんで…発声はするんですけどね」と声帯保護のためにコールをしないと語った。