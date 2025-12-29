犬を他人に預ける時にすべき事前準備

やむを得ない状況になり、愛犬を友人や知人、ペットシッターなどに預けなければならない時が来たら、どのように行動すべきなのか意外と悩んでしまうものですね。もしもの場面でスムーズに進めるためには、事前準備が不可欠となります。

ここでは、犬を他人に預ける時にすべき事前準備についてまとめました。

愛犬の基本情報を共有する

まずは、愛犬の基本情報を預ける相手にも共有しましょう。名前や年齢、性別、品種、かかりつけの動物病院（医師の名前も）、持病、アレルギーの有無、ワクチン接種の履歴などをメモにまとめておきます。

ほかにも、食事内容や時間、排泄の回数と時間帯を細かく伝えましょう。また、愛犬が好きな遊びや運動時間の目安、触ると嫌がる場所も忘れずにメモを。

また、散歩についても回数や時間、歩いてほしいコース、怖がる場所、苦手な犬の特徴なども伝えておきましょう。

持ち物を揃える

他人に預ける場合も、愛犬が普段使い慣れた身の回りの物を持たせます。1食分に小分けしたフードとおやつ、食器類、クレートまたはベッド、おもちゃ、タオル、リードなどをリストアップしましょう。

また、動物病院の診察券も必ず揃えておきます。ペットシッターに預ける場合は、ワクチン接種証明書と狂犬病予防注射済票のコピーが必要になるケースもあるので事前に確認しておきましょう。

お世話リストを作成する

愛犬の情報が詰まった、「お世話リスト」を作成しておきます。先ほどの基本情報をまとめ、1日の行動スケジュールを記載しておくとスムーズです。

マイクロチップや迷子札の確認

もしもの場合に備えて、マイクロチップの番号の控えまたは迷子札

に、飼い主と動物病院の連絡先を記載しておきます。飼い主以外にもう1名緊急連絡先を確保しておくと、いざという時に安心です。

身だしなみを整えておく

健康状態のチェックをしながら、爪切りやブラッシングなどで身だしなみを整えておきます。預ける相手に負担をかけないよう、配慮を行いましょう。

預ける相手への配慮や愛犬に安心してもらうためにできること

犬は飼い主さんと離れると不安になりやすく、環境が変わるとストレスを感じやすいです。そのため、愛犬はもちろん、預ける相手への十分な配慮が求められます。

預ける相手とも円滑に進めるために、以下では飼い主さんができることをご紹介します。

預け先の人や環境に慣らしておく

いきなり長時間や数日間など預けるのは、トラブルになる可能性があるため避けましょう。まずは、預け先の人や環境に愛犬を慣らすことから始めます。

預ける相手が友人や知人である場合、犬の飼育経験の有無をしっかり確認しておきましょう。また、預け先の環境が犬を迎え入れる状況であるのかも重要なポイントとなります。

一緒に散歩コースを回ったり、食事風景や排泄を見てもらったりなどをしながら、愛犬を預けられる相手かどうかを見極めることも大切です。

お試しで預ける機会を設ける

預ける相手に了承を得て、お試しで預ける機会を設けましょう。愛犬に負担をかけない程度に、30分や1時間から始めてみるのもおすすめです。

もし愛犬が預け先の環境に慣れない場合は、留守中の自宅に招いてお世話をしてもらう方法も視野に入れてみてください。

クレートトレーニングを積んでおく

普段からクレートトレーニングを積んでおき、愛犬が落ち着ける場所を確保しておきます。ニオイがついたタオルを入れるなど、愛犬にとって安らぎの場所となるように工夫しましょう。

預ける際に特別感を出さない

愛犬を預ける当日も、普段通りに過ごすことが大切です。留守番を知り、パニックに陥ってしまう犬もいます。

飼い主さんの行動を悟られないように、「いい子にしてね」といった声はかけずに立ち去るように心がけましょう。

まとめ

犬を他人に預けるのは簡単なものではなく、予想外のハプニングが起きることもよくあります。もし預ける場合は、「自分が預かる立場だったらどうか」と考えながら、少しずつ準備を進めておきましょう。

できるだけ環境を変えたくない人は、自宅で犬の世話を行うプロのペットシッターを利用するのがおすすめです。