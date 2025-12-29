PSYCHIC FEVERが、2026年に日本ツアー『PSYCHIC FEVER JAPAN TOUR 2026 "THE ROOTS"』を開催する。

本情報は、12月28日に千葉 LaLa arena TOKYO-BAYで行われた『BALLISTIK BOYZ×PSYCHIC FEVER SPECIAL STAGE 2025 "THE FESTIVAL"～年末大感謝祭～』にて発表されたもの。『LDH PERFECT YEAR』となる2026年に行われる本ツアーでは、4月9日の大阪公演を皮切りに、東京、愛知、福岡、宮城の5都市を巡る予定だ。国内外に活動の幅を広げるPSYCHIC FEVERの“ルーツを再確認する旅”として、ForEVER（PSYCHIC FEVERのファンネーム）へ想いを直接届けるツアーとなる。

本ツアーのチケット先行は、PSYCHIC FEVERオフィシャルファンクラブ、PSYCHIC FEVERグローバルオフィシャルファンクラブ先行抽選予約が、2026年1月7日15時よりスタートする。

さらに、2026年夏に4年ぶりの2ndアルバムをリリースし、同アルバムを携えたワールドツアーを開催することも決定している。

PSYCHIC FEVER 小波津志 コメント

この度、来年リリースのアルバムとライブツアーの発表をさせていただきました！2025年は自分たちにとっても多くの貴重な経験、景色を見ることができました。

この一年を経て2026年はグループにとって新たな節目となる一年にすべく自分たちのルーツとなったものは何か、7つの個性から生まれる自分達らしさや違いは何なのか皆さんに新たな化学反応をお見せする作品にしたいと思っています。

ここから更にワクワクするような内容を展開していく予定なので、心から楽しみにしていただけると嬉しいです！

（文＝リアルサウンド編集部）