【ねこ漫画】愛猫からの「腰とんとん」の要求をあえて拒否！猫様VS下僕の一部始終に爆笑【作者に聞く】
現在19匹もの猫と暮らしている漫画家のもちこさん(@mogutchecho)。今回紹介するのは、猫たちの中でも特に「腰とんとん」が大好きなヒュノトくんのエピソードだ。ある日、もちこさんはヒュノトくんからの要求をあえて拒んでみることにした。果たして、愛する「腰とんとん」を拒否されたヒュノトくんは、もちこさんに対し、どういった手段に出たのだろうか？
今回のほほえましいエピソードについて、もちこさんにもっと詳しく話を聞いた。
19匹もの猫を飼われているもちこさんだが、ヒュノトくんはどんな性格の猫なのか尋ねると、驚きの過去が明かされた。「実はヒュノトは5歳くらいまでは人間に一切甘えない、クールな性格だったんです」という。
しかし、ある日「腰とんとん」を経験したことによって、その気持ちよさにハマったのか、すぐに膝に乗ってくるようになり、甘えん坊の猫に変貌してしまったという。
■「旦那の教育の賜物」にゃーっ!!と怒るヒュノトくん
そんなに急激に変わるものなのかという驚きに対し、特に旦那さんの「腰とんとん」がお気に入りだというエピソードも披露された。「旦那はヒュノトに怒られながら『腰とんとん』をしているうちに、コツを掴んだようです。ヒュノトの教育の賜物かもしれません(笑)」と、旦那さんが愛猫の指導によってスキルを磨いたという裏話を語った。
もちこさんは今でもヒュノトくんに怒られることがあるのか尋ねると、「あります！腰とんとんをサボったり無視すると耳元で『にゃーっ!!』と怒ってきます(笑)」と、ヒュノトくんの厳しい指導が続いていることを明かした。
■「猫まみれ主婦の日常」と特殊な「とんとん」要求
実はヒュノトくんのほかに、グリちゃんも「腰とんとん」が好きな猫だという。グリちゃんの場合は、「腰とんとん」の要求の仕方がちょっと特殊で、クセが強いそのかわいらしい様子も漫画で描かれているので、ぜひそちらも読んでみることをおすすめする。
現在「アルファポリス」で『猫まみれ主婦の日常』を連載中のもちこさんだが、SNSにも猫好きにはたまらないエピソード漫画がたくさんアップされている。さまざまなタイプの猫が登場するので、好みの子や愛猫に似ている子を見つけられるかもしれない。
