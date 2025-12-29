「制服お似合い」ツアー5勝の人気女子ゴルファーが地元で1日警察署長 フォロワー称賛の嵐「適役過ぎ」「かっこいい」
地元の群馬県で自身初の1日警察署長を務めた青木瀬令奈(C)Getty Images
女子ゴルフでツアー通算5勝を誇る青木瀬令奈が、12月28日に自身のインスタグラムを更新。同日に出身地の群馬県・前橋東警察署で、自身初めての1日警察署長を務めたことを報告した。
【写真】白バイにまたがる姿も…1日警察署長を務めた青木瀬令奈をチェック
青木は当日の様子を伝える写真を14枚投稿。濃紺の制服に身を包み、制帽と白い手袋を着用したその姿は本職さながらだ。白バイにもまたがったり、パトカーの運転席に座り、無線を手に笑顔を見せるカットなどが収められている。
文面では「『ゴルフも犯罪もパープレー』という標語を考えてくれた高校生に感謝状をお渡しさせていただき IKEA前橋店さんでスピーチ その後、警察音楽隊の皆さんの生演奏を皆さんと共に堪能して 足を運んでくださった皆さんへポスターとチラシ配り」と活動内容を明かした。
続けて、地元で温かい交流があったことに言及。「たくさんの方が遠方から足を運んでくださり 皆さんにお会いできて嬉しかったです」と感激した様子。さらには「久しぶりに会えた地元の同級生たちもいて会えてめちゃめちゃ嬉しかった〜！会いに来てくれてほんとありがとう」と旧友への感謝を伝えた。
また、1日警察署長らしく「特殊詐欺やSNS型投資、ロマンス詐欺被害など巧妙な手口の詐欺が増えておりますので 年末年始帰省の際にはご家族にもぜひ呼びかけていただきみんなで犯罪や詐欺に気をつけましょう！」と防犯意識の向上も呼びかけた。
今回が初任務だったことにも触れ「また今後も連携して活動できることがありましたら よろしくお願いします」と意欲を示した青木。今回の投稿に対しては、大きな反響が寄せられ、コメント欄には「制服お似合い」「いつみてもかっこいい」「スペック高いし品もあるし可愛い」「逮捕して」「検挙率良くなりそう」「適役過ぎ」「素晴らしいお仕事」などと、称賛の声が相次いだ。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]