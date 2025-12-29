◇第102回東京箱根間往復大学駅伝競走(2026年1月2日往路、3日復路)

2026年1月2、3日に開催される第102回箱根駅伝に出場する21チームの区間エントリーが、29日に発表されました。

前回大会は2位に終わった駒澤大学。今季は出雲駅伝で5位となるも、全日本大学駅伝で最多を更新する17回目の栄冠。箱根駅伝では3年ぶりの王座奪還を狙います。

往路は前回復路新を出したメンバーを配置。10区だった小山翔也選手(3年)が1区、前回9区の村上響選手(3年)は4区へ。前回8区の安原海晴選手(3年)は5区へ登録されました。2区には森重清龍選手(4年)を登録しています。

復路では6区に伊藤蒼唯選手(4年)を登録。総合優勝を果たした2023年と前回大会に続く自身3度目で、過去は区間賞、区間2位と好走しています。

一方、前回5区を走った駅伝主将・山川拓馬選手(4年)や前回7区区間新記録の佐藤圭汰選手(4年)、前回1区の帰山侑大選手(4年)、前回4区の桑田駿介選手(2年)、前回3区の谷中晴選手(2年)ら箱根経験者が続々と補欠登録。当日変更でどこに配置されるのか注目されます。

メンバー変更は往路、復路ともレース開始前に1日4人、最大6人まで変更可能。当日どんな動きがみられるのでしょうか。

以下、駒澤大学の区間エントリー

1区 小山翔也(3年)

2区 森重清龍(4年)

3区 篠和真(1年)

4区 村上響(3年)

5区 安原海晴(3年)

6区 伊藤蒼唯(4年)

7区 植阪嶺児(3年)

8区 坂口雄哉(2年)

9区 菅谷希弥(2年)

10区 新谷倖生(3年)

〈補欠登録〉帰山侑大(4年)佐藤圭汰(4年)山川拓馬(4年・駅伝主将)桑田駿介(2年)谷中晴(2年)牟田凜太(1年)