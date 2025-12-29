“財閥2世”チェ・ジニョク＆“キャリアウーマン” オ・ヨンソが予期せぬ“妊娠” 韓国ドラマ『子供ができました』1・17にU-NEXTで日韓同時配信へ
俳優のチェ・ジニョク、オ・ヨンソが主演する韓国ドラマ『子供ができました』が、1月17日よりU-NEXTで日韓同時・独占配信されることが決定した。（毎週土日配信）
【画像】スタジオドラゴン制作の時代劇『愛する盗賊様よ』
同作は、非婚主義のキャリアウーマンと完璧な財閥2世が、一夜の過ちで子どもを授かったことから始まるドタバタを描いたラブコメディー。人気ウェブ漫画を原作に、予期せぬ妊娠を通して変化していく2人の関係をコミカルかつロマンチックに描く。
『美男堂の事件手帳』『このエリアのクレイジーX』のオ・ヨンソが演じるのは、仕事は完璧だが恋愛は苦手のキャリアウーマン、チャン・ヒウォン。そんな彼女と一夜を共にしてしまう、家族想いの完璧な財閥2世カン・ドゥジュンを、『Missナイト ＆ Missデイ』『ナンバーズ』のチェ・ジニョクが演じる。
結婚願望ゼロの2人が直面する「妊娠」という現実。友人や家族を巻き込みながら、順序逆転で進む2人の恋の行方は。反発し合いながらも惹かれ合う、大人の予測不能なロマンスとなっている。
そのほか、U-NEXTではナム・ジヒョン×ムン・サンミンが出演する、スタジオドラゴン制作の時代劇『愛する盗賊様よ』を1月3日より独占配信する。
