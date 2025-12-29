２８日のテレビ朝日「Ｍ−１グランプリ２０２５ アナザーストーリー」では、Ｍ−１ファイナリストたちの密着映像が流された。

優勝したたくろうは、ネタ執筆者の赤木裕がフォーカスされた。Ｍ−１には２０１６年に結成５カ月で初出場し、３回戦進出。２年目だった２０１８年には準決勝進出と順調な滑り出しだったが、低迷していく。２０２１年には１回戦で赤木がネタを飛ばしてタイムオーバー。インタビューでは「右肩下がりやったんで仕事量も給料も。マジでヤバいという状態が続いていた」と振り返った。

決勝戦８日前のネタ合わせにもカメラが入り、決勝で披露した「リングアナ」のネタを赤木が膨らませていく。まずは１人でイメージを作り、コンビで合わせたのは集合４時間後だった。「長いときは１０時間を超えるネタ合わせを繰り返した」とのナレーションも流れ、赤木は「ほんまに我慢してくれたから、なんとかつないでこれた。ホンマにきむらさんでよかった」と相方・きむらバンドへの感謝を語った。

優勝後のインタビューで赤木は「ホンマに助かった。衣装とかも安っぽ過ぎますもんね。改めてね。これ塚本の商店街で７７％オフで買ったやつ。これ１０年くらい使ってる」と衣装の歴史を語り、きむらは「僕が誕生日に買ってあげたやつですから。何も変わらない」と笑っていた。