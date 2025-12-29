「ＫＥＩＲＩＮグランプリシリーズ」（２９日、平塚）

開催２日目はボートレーサーの大山千広（２９）＝福岡・１１６期・Ｂ２、オートレーサーの藤本梨恵（４２）＝伊勢崎・３２期、ガールズケイリン選手の高木佑真（２７）＝神奈川・１１６期・Ｌ１＝が来場。７Ｒ発売中に大テント下ステージで行われたトークショーに出演した。

競輪ファンだけでなく、ボートレース、オートレースと公営競技マニアがステージ前に集結。「ちひろちゃ〜ん」「藤本さ〜ん」「ゆまちゃ〜ん」などの声が飛び交う中、ガールズグランプリ２０２１（静岡）を制した元ガールズケイリン選手の高木真備さんをＭＣに、トークショーが始まった。

声援が聞こえるかどうかをそれぞれに尋ねると高木佑は「声援が力になります」、大山は「待機行動中は聞こえます。『スタートを行って』とか言われると頑張れますね」、藤本は「スタート位置の前では聞こえます。ハッキリと聞こえませんが、応援してくれているのが分かります」と、いずれも声援をパワーに変えているようだ。

オートレースは自分の愛車に名前を付けている。ボクシングの初代ＯＰＢＦ女子東洋太平洋スーパーフライ級王者から転身した藤本は「今は『サバズシ６』です」と言うと場内から笑い声。「猫の名前なんですよ」と由来を明かした。

９月に産休から復帰した大山は「子ども（男児）が１歳３カ月なんですよ。家では子育て、復帰してからも頑張れています」と言うと、藤本は「最近は海釣りにハマっています。（平塚に近い）茅ケ崎とかに釣りで来ていますよ。釣った魚を自分でさばくんです」と趣味を明かす。ＭＣの高木真さんから「すごいですね。サバも…」と問われると「（愛車はサバズシ６だが）足が早いですし、アニサキスとかも気になるし…」とサバは藤本の好みでないようだ。

高木佑は「車の運転が好きなんです。ドライブでおいしいものを食べるのが幸せなんです」とニッコリ。「こないだ新潟で撮影があったので、そのまま（車で）北陸へ。ごはんがおいしくて、とっても幸せでした」とプライベートは充実しているようだ。