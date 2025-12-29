＜第76回NHK紅白歌合戦リハーサル＞◇29日◇NHKホール

初出場のM！LKは、大ヒットした「イイじゃん」を披露する。

今年デビュー10周年。「イイじゃん」がSNS総再生回数25億回を記録し、曲中のフレーズ「ビジュイイじゃん」が流行語になるなど、絶大な人気を獲得した。

デビューから掲げてきた夢の舞台への実感を口にし、佐野勇斗（27）は「（出場が）発表された当日の会見で、記者の皆さんの前に立って、後ろを向いたときに、看板というか、『紅白歌合戦』というのを見させてもらったときは鳥肌が立ちました」と振り返った。

夢の紅白への興奮は収まらず、塩太智（25）は「台本がすんごい分厚い！由緒正しき台本だからか、すごく輝いて見えるんですよ！みんなで喜んでたじゃん！『うわあ、紅白の台本や！』って。見たことない分厚さで…」と熱く語った。

今年の漢字を問われると、佐野は「今年のM！LKの漢字は『結』。たくさんの方に支えていただきながら、いろいろ種をまいてきたつもりで、それが1つ1つ花咲いて、点と点が線に結ばれた。紅白という大きなステージとのご縁にも結ばれたし、皆さんの縁とか応援のおかげで結ばれました」と語った。