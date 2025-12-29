Ž¢¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«ÉÙÍµÁØŽ£¤Ë¤Ê¤ì¤ë¿Í¤Ï3¼ïÎà¡Ä¹âµé³°¼Ö¤Ç¤â³¨²è¤Ç¤â¤Ê¤¤Ž¢ÎáÏÂ¤Î²¯ËüÄ¹¼ÔŽ£¤Î¤ª¶â¤Î»È¤¤Æ»
¢£Âç´ë¶È¤ÎÀ©ÅÙ¤ò¤¦¤Þ¤¯»È¤Ã¤¿¥·¥Ë¥¢À¤Âå
NRI¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«ÉÙÍµÁØ¡×¤ò¡¢»ñ»º·ÁÀ®¤Î·ÐÏ©¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂç¤¤¯3¤Ä¤ÎÎà·¿¤ËÊ¬¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
1¤ÄÌÜ¤ÎÎà·¿¤Ï¼ç¤Ë50Âå¸åÈ¾°Ê¹ß¤Î¸½Ìò¤ÎµëÍ¿½êÆÀ¼Ô¤ä60ÂåÁ°È¾¤ÎÂà¿¦¶âÅù¼õµë¼Ô¤¬Ãæ¿´¤Ç¡¢¶ÐÌ³Àè¤Î»ý³ô²ñ¤ä´ë¶ÈÇ¯¶âÀ©ÅÙ¤ò³èÍÑ¤·¡¢Ä¹´üÅª¤Ë»ñ»º¤òÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¿ÁØ¤Ç¤¹¡£
ÆÃ¤ËÂç´ë¶È¶ÐÌ³¼Ô¤¬Â¿¤¯¡¢Ä¹´üÅê»ñ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Ê£Íø¸ú²Ì¤òµý¼õ¤·¤Ä¤Ä¡¢²ñ¼Ò¤ÎÀ®Ä¹¤È¤È¤â¤Ë»ý³ô¤ÎÉ¾²Á³Û¤¬Âç¤¤¯Áý²Ã¤·¤¿¥±¡¼¥¹¤â¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ò»ý³ô¤ä´ë¶ÈÇ¯¶â¤ÇÃßºâ¤·¤¿¡Ö¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«ÉÙÍµÁØ¡×¤ÎÀ¼¡Ó
¡¦Åì¾Ú¥×¥é¥¤¥à»Ô¾ì¾å¾ì´ë¶È¤Ë30Ç¯¶á¤¯¶Ð¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶Ð¤áÀè¤Î¿¦Ì³ÆâÍÆ¾å¡¢¸ÄÊÌ³ô¤òÇã¤¦¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¤¤¿¤á¡¢»ý³ôÀ©ÅÙ¤È´ë¶ÈÇ¯¶âÀ©ÅÙ¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¶á¤ß¤Æ¤ß¤¿¤é¡¢µò½Ð¶â³Û¤Î3¡Á4ÇÜÄø¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê50ÂåÃËÀ¡¡²ñ¼Ò°÷¡Ë
¡¦20Âå¤«¤é¼ÒÆâÍÂ¶â¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Åö»þ¤Ï¶âÍø¤¬¹â¤¯¤Æ10Ç¯¤ÇÇÜ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Äê´üÍÂ¶â¤¬Î®¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Åê»ñ¤Ë¥Ï¥¤¥ê¥¹¥¯¥Ï¥¤¥ê¥¿¡¼¥ó¤Ï¤¢¤Þ¤êµá¤á¤Ê¤¯¤Æ¡¢·ø¼Â¤Ë¤·¤«¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¡Ê60ÂåÃËÀ¡¡²ñ¼Ò°÷¡Ë
¢£ÀÑ¶ËÅê»ñ¤Ç»ñ»º¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤ë¸½ÌòÀ¤Âå
2¤ÄÌÜ¤ÎÎà·¿¤Ï¸½Ìò¤ÎµëÍ¿½êÆÀ¼Ô¤Ç¡¢³ô¼°¤Ê¤É¤òÃæ¿´¤Ë¥ê¥¹¥¯À»ñ»º¤òÈó¾ï¤Ë¹â¤¤³ä¹ç¤ÇÊÝÍ¤·¤Æ¤¤¤¿ÁØ¤Ç¤¹¡£³ô¼°¤Î¤Û¤«¡¢°Å¹æ»ñ»º¤Ê¤É¥ê¥¹¥¯À»ñ»º¤Ø¤ÎÅê»ñ¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¹Ô¤Ã¤¿·ë²Ì¡¢ºòº£¤Î¾å¾ºÁê¾ì¤Î²¸·Ã¤ò¼õ¤±¡¢»ñ»º¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
Èà¤é¤Ï¶âÍ»¥ê¥Æ¥é¥·¡¼¤äIT¥ê¥Æ¥é¥·¡¼¤¬¹â¤¯¡¢¾ðÊó¼ý½¸¤äÅê»ñ¼è°ú¤Ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ä¡¼¥ë¤ò¶î»È¤¹¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¾ðÊó¼ý½¸¤Ï¿·Ê¹¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥Í¥Ã¥È¤Ç
¡Ò¥ê¥¹¥¯À»ñ»º¤Ø¤ÎÀÑ¶ËÅª¤ÊÅê»ñ¤ÇÃßºâ¤·¤¿¡Ö¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«ÉÙÍµÁØ¡×¤ÎÀ¼¡Ó
¡¦¥³¥í¥ÊÁ°¤Þ¤Ç³¤³°¤Ë¤¤¤Æ¤½¤ì¤Ê¤ê¤Ë¤ª¶â¤ò²Ô¤®¤Þ¤·¤¿¡£¥³¥í¥Ê¤Ç¥¬¥¯¥Ã¤È²¼¤¬¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤ª¶â¤â¤¢¤ë¤·³ô¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¤Ï2017Ç¯¤Ë10Ëü±ß¤°¤é¤¤¤Î¤È¤¤ËÇã¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤Þ¤À¿²¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£¡Ê40ÂåÃËÀ¡¡²ñ¼Ò°÷¡Ë
¡¦YouTube¤È¤«¤ò¸«¤Æ¾ðÊó¤ò»ÅÆþ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åê»ñ¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ÎYouTube¤äSNS¤òÅÅ¼Ö¤ÎÃæ¤È¤«¤Ç¥Á¥é¥Á¥é¤È¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¤Î¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤ì°Ê³°¤Ï¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥Ó¥¸¥Í¥¹¥µ¥Æ¥é¥¤¥È¤È¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¥µ¥Æ¥é¥¤¥È¤Ï¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¿·Ê¹¤ÏÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÃæ¿´¤Ç¤¹¤Í¡£¡Ê40Âå¡¡²ñ¼Ò°÷¡Ë
¢£Âà¿¦¶â¤òÂç¤¤¯Áý¤ä¤·¤¿¥ê¥¿¥¤¥¢À¤Âå
3¤ÄÌÜ¤ÏÂà¿¦¶â¤Î±¿ÍÑ¤¬À®¸ù¤·¤¿60Âå¸åÈ¾¤«¤é70Âå°Ê¾å¤ÎÂà¿¦¼ÔÁØ¤Ç¤¹¡£ÄêÇ¯Âà¿¦»þ¤Ë¼õ¤±¼è¤Ã¤¿Âà¿¦¶â¤Ê¤É¤Î¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿¤ª¶â¤ò¡¢ºòº£¤ÎÁê¾ì¾å¾º¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂç¤¤¯Áý¤ä¤·¤¿¹âÎð¼ÔÁØ¤Ç¤¹¡£¶âÍ»µ¡´Ø¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Ë±¿ÍÑ¤òÇ¤¤»¤Æ¤¤¤¿¥±¡¼¥¹¤âÂ¿¤¯¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ÒÂà¿¦¶â¤Ê¤É¤Î»ñ»º±¿ÍÑ¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡Ö¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«ÉÙÍµÁØ¡×¤ÎÀ¼¡Ó
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¡Ö¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«ÉÙÍµÁØ¡×¤Ï¡¢»ý³ô¡¦´ë¶ÈÇ¯¶â¡¢¥ê¥¹¥¯À»ñ»ºÅê»ñ¡¢Âà¿¦¶â±¿ÍÑ¤È¤¤¤¦3¤Ä¤Î·ÐÏ©¤Ç»ñ»º¤ò·ÁÀ®¤·¤Æ¤¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¼¡¤ËÈà¤é¤Î¾ÃÈñ°Õ¼±¤ä¹ÔÆ°¤ò¤ß¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ë¤ª¶â¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¢£Îò»Ë¥É¥é¥Þ¤Î¥í¥±ÃÏ¤á¤°¤ê¤ò´®Ç½
Îà·¿¡ ¡Ö»ý³ô¡¦´ë¶ÈÇ¯¶â¡×·¿¤Î¾ÃÈñ¹ÔÆ°¡§¥â¥Î¤è¤ê¡ÖÂÎ¸³¡×¡¢¿Í¤È¤Îå«¤ò¿¼¤á¤ë
¡¦ÅÄ¼Ë½Ð¿È¤Ç¤¹¤¬¡¢º£¤ÏÅìµþ¤Î¾å¾ì´ë¶È¤ÎÌò°÷¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ªµÒ¤µ¤ó¤ä¼ÒÆâ¤Î¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤Ç¡¢Åìµþ¤Î¤ªÅ¹¤Ë¤â¾¯¤·¾Ü¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£²ÈÂ²¤È¤âÍè¤é¤ì¤ë¤È¤³¤í¤ò¥ê¥¹¥È¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤ª¤¤¤Æ¡¢Ç¯¤Ë¿ô²ó¡¢ÃÏ¸µ¤«¤éÎ¾¿Æ¤ä·»Äï¤ò´Þ¤á¤¿¿ÆÂ²¤ò¸Æ¤Ó¡¢Åìµþ¤Î²ÈÂ²¤È°ì½ï¤Ë¿©»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿ÆÂ²¸þ¤±¤Ë¤Ï¥Û¥Æ¥ë¤âÍÑ°Õ¤·¤Æ¡¢¤æ¤Ã¤¯¤êÇñ¤Þ¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê50Âå¡¡²ñ¼Ò°÷¡Ë
¡¦Âà¿¦¸å¤â¸µ¡¹¤Î»Å»ö¤ÎÃÎ¸«¤ò³è¤«¤·¤Æ¡¢¸Ä¿Í¥³¥ó¥µ¥ë¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤È¤â¤È»Å»ö¿Í´Ö¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Í¾²Ë»þ´Ö¤Î»È¤¤Êý¤ÏºÊ¤Î´õË¾¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢Î¹¹Ô¤È¸À¤Ã¤Æ¤â²¿½è¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤È¤Ï¸À¤¨¡¢ºÇ¶á¤Ï¾¯¤·¤º¤Ä´·¤ì¤Æ¤¤Æ¡¢²¿¤âÌÜÅª¤â¤Ê¤¯Î¹¹Ô¤Ë¹Ô¤¯¤è¤ê¤â¡¢¤¦¤ó¤Á¤¯¤¬¸ì¤ì¤ë»×¤¤½Ð¤¬¤Ç¤¤ëÎ¹¹Ô¤¬³Ú¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¤³¤ÎÁ°¤ÏÎò»Ë¤â¤Î¤Î¥É¥é¥Þ¤Î¥í¥±ÃÏ¤ò²ó¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÏÃ¤ò¥´¥ë¥ÕÃç´Ö¤Ë¤¹¤ë¤ÈÏÃ¤¬À¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÅÚÃÏ¤ËÎò»Ë¤¬¤¢¤ê¡¢¿·¤·¤¤ÊÑ²½¤¬¤¢¤ê¡¢¤¸¤Ã¤¯¤ê´®Ç½¤·¤ÆÌ£¤ï¤¦¤Î¤¬³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¡Ê60Âå¡¡¸µ²ñ¼Ò°÷¡Ë
¡¦º£¤ÏÅÚÆü¤Ë»Ò¤É¤â¤Î¥ê¥È¥ë¥ê¡¼¥°¤Î¤ª¼êÅÁ¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«»þ´Ö¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢»Ò¤É¤â¤¬¤â¤¦¾¯¤·Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢É×ÉØ¤ÇÌîµå¤Î¥·¡¼¥º¥ó¥·¡¼¥È¤òÇã¤ª¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê40Âå¡¡²ñ¼Ò°÷¡Ë
¢£Ì´¤Ï¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¥ë¡¼¥à¤Ç¥ì¥³¡¼¥É´Õ¾Þ²ñ
¡¦¼ã¤¤º¢¤«¤é¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¤¬¼ñÌ£¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢»Å»ö¤¬Ë»¤·¤¯¤·¤Ð¤é¤¯Î¥¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Âà¿¦¤òµ¡¤Ë¡¢¾¯¤·¹¤á¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ë°ú¤Ã±Û¤·¡¢Ç°´ê¤À¤Ã¤¿¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¥ë¡¼¥à¤òºî¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ¿·¤Î¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÀÎÆ´¤ì¤Æ¤¤¤¿¥ô¥£¥ó¥Æ¡¼¥¸¤Î¥¢¥ó¥×¤Ê¤É¤ò¾¯¤·¤º¤ÄÇã¤¤½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤«¤Ä¤Æ¤Î²ñ¼Ò¤ÎÆ±Î½¤ä¡¢³ØÀ¸»þÂå¤ÎÍ§¿Í¤ò¾·¤¤¤Æ¡¢¥¸¥ã¥º¤ä¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Î¥ì¥³¡¼¥É´Õ¾Þ²ñ¤ò³«¤¯¤Î¤¬º£¤Î³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£¤ª¼ò¤òÊÒ¼ê¤Ë¡¢²»³Ú¤äÀÎÏÃ¤Ë²Ö¤òºé¤«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê60Âå¡¡¸µ²ñ¼Ò°÷¡Ë
¡¦¸½Ìò»þÂå¤Ï½ÐÄ¥¤¬Â¿¤¯¡¢ÂÎÎÏ¤Ë¤Ï¼«¿®¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ìò°÷¤Ë¤Ê¤ê¥Ç¥¹¥¯¥ï¡¼¥¯¤¬Áý¤¨¤Æ¤«¤éÂÎ·¿¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ê»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£ºÊ¤Î´«¤á¤â¤¢¤ê¡¢É×ÉØ¤Ç¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥¸¥à¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÌÜÅª¤ÏÃ±¤Ê¤ë¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢10Ç¯¸å¤âÉ×ÉØ¤Ç³¤³°Î¹¹Ô¤ä¥´¥ë¥Õ¤ò³Ú¤·¤à¤¿¤á¤ÎÂÎÎÏ°Ý»ý¤Ç¤¹¡£¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤òÄÌ¤¸¤Æ¿©À¸³è¤Ø¤Î°Õ¼±¤â¹â¤Þ¤ê¡¢º£¤Ç¤Ï½µËö¤ËºÊ¤È¾¯¤·¹âµé¤Ê¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ç¿©ºà¤òÁª¤Ó¡¢°ì½ï¤ËÎÁÍý¤ò¤¹¤ë¤Î¤¬½¬´·¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê50Âå¡¡²ñ¼Ò°÷¡Ë
¢£¤ª¶â»ý¤Á¤é¤·¤¤¹âµéÉÊ¤è¤ê¡ÖÂÎ¸³¡×½Å»ë
Âå¡¹»ñ»º¤ò¼õ¤±·Ñ¤¤¤Ç¤¤¿¤è¤¦¤ÊÉÙÍµÁØ¤Î°ìÉô¤Ë¤Ï¡¢¼«¿È¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¤ò¼¨¤¹¤¿¤á¤Ë¡¢¹â²Á¤Ê¥â¥Î¤ò½êÍ¤¹¤ëÊ¸²½¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¤È¤¢¤ë´ë¶È¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Ï¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç¥ê¥â¡¼¥È²ñµÄ¤¬Áý¤¨¤¿¤¿¤á¡¢¥ê¥â¡¼¥È²ñµÄ»þ¤ÎÇØ·Ê²èÌÌ¤Ë±Ç¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¼«¼¼¤Ë¹â²Á¤ÊÈþ½ÑÉÊ¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¡Ö¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«ÉÙÍµÁØ¡×¤Î¾ÃÈñ¹ÔÆ°¤Ë¤Ï¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¤ò¼¨¤¹¤¿¤á¤Ë¹âµé¤ÊÇã¤¤Êª¤ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦·¹¸þ¤Ï¤¢¤Þ¤ê¸«¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£Èà¤é¤Ë¤È¤Ã¤Æ¼ç¤Ê¤ª¶â¤Î»È¤¤Æ»¤Ï¡¢²ÈÂ²¤äÍ§¿Í¤È¤¤¤Ã¤¿¿È¶á¤Ê¿Í¤¿¤Á¤È´Ø·¸À¤ò¿¼¤á¤ë¡ÖÂÎ¸³¡×¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤Ï¡¢Èà¤é¤ÎÂ¿¤¯¤¬¤â¤È¤â¤È°ìÈÌÅª¤Ê²ÈÄí´Ä¶¤Ç°é¤Á¡¢¼«¤é¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤òÄÌ¤¸¤Æ»ñ»º·ÁÀ®¤ò¤·¤Æ¤¤¿¤³¤È¤¬Í×°ø¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÉÙÍµÁØÆ±»Î¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Ç¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¤ò¸Ø¼¨¤·¤¢¤¦¤è¤¦¤ÊÉ¬Í×À¤äµ¡²ñ¤¬¾¯¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¾ÃÈñ¤Î¥Ù¥¯¥È¥ë¤Ï³°¸þ¤±¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¡¢Æâ¸þ¤±¤¬Ãæ¿´¤Ç¤¹¡£¹â²Á¤Ê¥â¥Î¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤è¤ê¤â¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ÇÈþÌ£¤·¤¤¿©»ö¤ò¤·¤¿¤ê¡¢°ì½ï¤ËÎ¹¹Ô¤Ë½Ð¤«¤±¤¿¤ê¤È¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤ª¶â¤ò»È¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢²¿¤«¤òÁª¤Ö¤È¤¤Ë¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ÎÃÎ¼±¤ä·Ð¸³¤¬³è¤«¤»¤ë¤«¡¢¸å¤Ç¿Í¤Ë¸ì¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÊª¸ì¤¬¤¢¤ë¤«¤ò½Å»ë¤·¤Þ¤¹¡£¤ª¶â¤ò»È¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤ä¿Í¤È¤Îå«¤ò¤è¤ê¿¼¤¯¡¢°ÕÌ£¤Î¤¢¤ë¤â¤Î¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¤â¤Î¤À¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ö²ñ¼Ò¤ò¼¤á¤ÆÂç³Ø±¡¤ËÄÌ¤¤¤¿¤¤¡×
Îà·¿¢ ¡Ö¥ê¥¹¥¯À»ñ»º¤ËÀÑ¶ËÅê»ñ¡×·¿¤Î¾ÃÈñ¹ÔÆ°¡§¼«¸Ê¼Â¸½¤ä¼«Í³¤Ê»þ´Ö¤òÇã¤¦¤È¤¤¤¦¹Í¤¨
¡¦ÉáÃÊ¤ÎÀ¸³è¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤ª¶â¤ò»È¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î¤ª¶â¤ÏÅê»ñ¤Ë²ó¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¯¤«¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤½¤ì¤Ê¤ê¤Ê»ñ»º¤¬Ãù¤Þ¤Ã¤¿¤é¡¢²ñ¼Ò¤ò¼¤á¤ÆÂç³Ø±¡¤ËÄÌ¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤Î¹¥¤¤Ê¤³¤È¤ò¸¦µæ¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê30Âå¡¡²ñ¼Ò°÷¡Ë
¡¦º£¸å¡¢¿ÍÀ¸¤ÇÂç¤¤ÊÇã¤¤Êª¤Ï»Ò¤É¤â¤Î¶µ°é»ñ¶â¤°¤é¤¤¤·¤«»×¤¤Éâ¤«¤Ð¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤·¤¬¤Ê¤¤²ñ¼Ò°÷¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¢¤Þ¤êÀ¨¤¤¤³¤È¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤âÁá¤á¤Ë¡¢60ºÐ¼êÁ°¤Ç²ñ¼Ò¤Ï¼¤á¤¿¤¤¤Ê¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£50ºÐ¤Þ¤Ç¤ÏÆ¯¤¯¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤ÏÎ¹¹Ô¤·¤¿¤ê¡¢ÆÉ½ñ¤·¤¿¤ê¡¢¹¥¤¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤Æ²á¤´¤»¤ë¤È¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤¿¤À¡¢»Ò¤É¤â¤Ë¤Ï»äÎ©¤ÎÂç³Ø¤Ë¤Ï¹Ô¤«¤»¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ç¤¤ì¤ÐÎ±³Ø»ñ¶â¤â³ÎÊÝ¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê40Âå¡¡²ñ¼Ò°÷¡Ë
¡¦¹âµé¼Ö¤äÏÓ»þ·×¤Ë¤Ï¶½Ì£¤¬¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£ÉáÃÊ¤Î°ÜÆ°¤Ï¥«¡¼¥·¥§¥¢¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Áá¤á¤Ë¥ê¥¿¥¤¥¢¤·¤Æ¡¢ÃÏÊý¤Ç¾®¤µ¤Ê¥ï¥¤¥Ê¥ê¡¼¤ò·Ð±Ä¤¹¤ëÌ´¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î½àÈ÷¤È¤·¤Æ¥ï¥¤¥ó¥¹¥¯¡¼¥ë¤ËÄÌ¤Ã¤¿¤ê¡¢¾úÂ¤¤Ë´Ø¤¹¤ëÀìÌç½ñ¤òÇã¤¤Â·¤¨¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ï¤ª¶â¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£Ä¹´üµÙ²Ë¤Ë¤Ï¡¢¹ñÆâ³°¤Î¥ï¥¤¥Ê¥ê¡¼¤ò½ä¤ê¡¢À¸»º¼Ô¤ÈÏÃ¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê40Âå¡¡²ñ¼Ò°÷¡Ë
¢£¡ÖÌÜ¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤»ñ»º¡×¤Ë¤ÏÀÑ¶ËÅª¤ËÅê»ñ¤¹¤ë
¥ê¥¹¥¯À»ñ»º¤Ø¤ÎÅê»ñ¤ÇÉÙ¤òÃÛ¤¤¤¿Èà¤é¤Î¾ÃÈñ¤Ï¡¢¸½ºß¤ÎÊªÍß¤òËþ¤¿¤¹¤³¤È¤è¤ê¤â¡¢¾Íè¤Î²ÄÇ½À¤ä»þ´Ö¤È¤¤¤Ã¤¿²ÁÃÍ¤òÆÀ¤ë¤¿¤á¤ÎÅê»ñ¤ÈÂª¤¨¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤ËÆÃÄ§¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Ï¡¢Èà¤é¤Î»ý¤Ä¡¢¸½ºß¤Î¤ª¶â¤ò¾Íè¤Î¤è¤êÂç¤¤Ê²ÁÃÍ¤ËÊÑ´¹¤¹¤ë¡¢¤È¤¤¤¦Åê»ñ¤Î¹Í¤¨Êý¤¬¡¢¾ÃÈñ¹ÔÆ°¤Ë¤âÉ½¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¤À¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
Èà¤é¤¬»ñ¶â¤òÅê¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¼«¸Ê¼Â¸½¤ä²ÈÂ²¤Î¾Íè¤È¤¤¤Ã¤¿ÌÜÉ¸¤òÃ£À®¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¾ÃÈñ¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢Æü¾ïÅª¤Ê¾ÃÈñ¤Ï¹çÍýÅª¤Ë´ÉÍý¤¹¤ë°ìÊý¡¢¼«¿È¤Î³Ø¤ÓÄ¾¤·¡¢»Ò¤É¤â¤Î¹âÅÙ¤Ê¶µ°é¡ÊÎ±³Ø¤Ê¤É¡Ë¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÁá´ü¥ê¥¿¥¤¥¢¤Ë¤è¤ë¼«Í³¤Ê»þ´Ö¤Î³ÍÆÀ¤È¤¤¤Ã¤¿¡ÖÌÜ¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤»ñ»º¡×¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ë»ñ¶â¤òÅê¤¸¤ë·¹¸þ¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
Èà¤é¤Ë¤È¤Ã¤Æ¾ÃÈñ¤Ï¡¢¤½¤ì¤¬¸Ä¿Í¤ÎÀ®Ä¹¤ä²ÈÂ²¤ÎÌ¤Íè¤È¤¤¤Ã¤¿ÌÜÉ¸Ã£À®¤Ë¤É¤¦¹×¸¥¤¹¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦¡¢Ä¹´üÅª»ëÅÀ¤ËÎ©¤Ã¤¿²ÁÃÍ¤¬½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£70ÂåÃËÀ¡Ö¤ª¶â¤ò»È¤¦¼ñÌ£¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
Îà·¿£¡ÖÂà¿¦¶â±¿ÍÑ¡×·¿¤Î¾ÃÈñ¹ÔÆ°¡§»ñ»º¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¾ÃÈñ¤Ë¾Ã¶ËÅª¤ÊÂ¦ÌÌ
¡¦²È¤òÄ¾¤·¤¿¤ê¡¢³¤³°Î¹¹Ô¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤°¤é¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£1²ó¤¢¤¿¤ê100Ëü±ßÁ°¸å¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¡£¡Ê70Âå¡¡Ìµ¿¦¡Ë
¡¦¤ª¶â¤ò»È¤¦¼ñÌ£¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÉáÃÊ¤«¤éÆÉ½ñ¤È¤«¡¢¤¿¤Þ¤ÎÍî¸ì¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¹ñÆâÎ¹¹Ô¤¯¤é¤¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤ª¶â¤Ï¤Û¤È¤ó¤É»È¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤ª¶â¤ò»È¤¦ÌÜÅª¤¬¤Ê¤¯¡¢´ðËÜÅª¤Ë¤ÏÇ¯¶â¤Ç½½Ê¬Êë¤é¤·¤Æ¤¤¤±¤Þ¤¹¡£¡Ê70ÂåÃËÀ¡¡Ìµ¿¦¡Ë
¡¦¼ä¤·¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢Ç¯¤ò¼è¤ë¤È¡¢¤ª¶âÌÙ¤±¤è¤ê¤â¤à¤·¤í»È¤¦¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤¿Êý¤¬¤¤¤¤ÃÊ³¬¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ»È¤¦¤«¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¡£¡Ê70Âå¡¡Ìµ¿¦¡Ë
¡¦»Å»ö°ì¶Ú¤Ç¼ñÌ£¤é¤·¤¤¼ñÌ£¤¬¤Ê¤¯¡¢Âà¿¦¸å¤Ï»þ´Ö¤ò»ý¤ÆÍ¾¤·µ¤Ì£¡£ºÊ¤ÏÍ§¿Í¤¿¤Á¤È´Ñ·à¤ä¿©»ö²ñ¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤¬¡¢¼«Ê¬¤Ï²È¤Ç¥Æ¥ì¥Ó¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£»ñ»º¤Ë¤ÏÍ¾Íµ¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢²¿¤«¿·¤·¤¤¤³¤È¤ò»Ï¤á¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¤¤Ã¤«¤±¤¬¤Ê¤¤¡£ºÇ¶á¡¢ÀÎ¹¥¤¤À¤Ã¤¿¥«¥á¥é¤ò¤â¤¦°ìÅÙ¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¤«¤È¡¢²ÈÅÅÎÌÈÎÅ¹¤Î¹âµé¥«¥á¥é¥³¡¼¥Ê¡¼¤ò»þ¡¹ÇÁ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê70Âå¡¡¸µ²ñ¼Ò°÷¡Ë
Âà¿¦¶â±¿ÍÑ¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¹âÎð¼ÔÁØ¤Î¾ÃÈñ¤Ï¡¢ÊÝÍ»ñ»º¤ÎÂ¿¤µ¤È¤ÏÎ¢Ê¢¤Ë¡¢É¬¤º¤·¤â³èÈ¯¤Ç¤Ï¤Ê¤¤Â¦ÌÌ¤â¤ß¤¨¤Þ¤¹¡£Î¹¹Ô¤Ê¤É¤Ë¤ª¶â¤ò»È¤¦ÁØ¤¬¤¤¤ë°ìÊý¤Ç¡¢Ä¹Ç¯¤Î½¬´·¤¬¿È¤Ë¤Ä¤¡¢Ç¯¶â¤ÎÈÏ°ÏÆâ¤ÇÏÅ¤¨¤ë¼ÁÁÇ¤ÊÀ¸³è¤ËËþÂ¤·¤Æ¤¤¤ëÁØ¤â¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢¸½Ìò»þÂå¤ò¥¥ã¥ê¥¢·ÁÀ®¤ä»ñ»º·ÁÀ®¤ËÃíÎÏ¤·¤Æ¤¤¿¿Í¤Ï¾ÃÈñ¤Ë¾Ã¶ËÅª¤Ê¤È¤³¤í¤¬¸«¤¨¤Þ¤¹¡£
Èà¤é¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢¸Ä¡¹¿Í¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤äÀ¸³è¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢Îã¤¨¤ÐÀìÌç²È¤È½ä¤ëÊ¸²½ºâ¥Ä¥¢¡¼¤ä¡¢¼«¿È¤Î·Ð¸³¤ò³è¤«¤»¤ë¼Ò²ñ¹×¸¥³èÆ°¤Ê¤É¡¢Èà¤é¤Î¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¤òËþ¤¿¤¹ÂÎ¸³¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ÃÝÃæ ·¼µ®¡Ê¤¿¤±¤Ê¤«¡¦¤Ò¤í¤¿¤«¡Ë
ÌîÂ¼Áí¹ç¸¦µæ½ê ¶âÍ»¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°Éô ¥·¥Ë¥¢¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È
2018Ç¯¡¢·ÄØæµÁ½ÎÂç³Ø·ÐºÑ³ØÉôÂ´¡¢ÌîÂ¼Áí¹ç¸¦µæ½êÆþ¼Ò¡£¶âÍ»¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°Éô¥·¥Ë¥¢¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¡£ÀìÌç¤Ï¶âÍ»µ¡´Ø¤Î»ö¶ÈÀïÎ¬¡¢±Ä¶È²þ³×¡¦¶ÈÌ³²þ³×¡¢¥Á¥ã¥Í¥ë¡¦¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°ÀïÎ¬¡¢¸ÜµÒÀÜÅÀ¶¯²½¤Ê¤É¡£¼ç¤Ë¶ä¹Ô¡¢¾Ú·ô¡¢À¸Ì¿ÊÝ¸±¶È³¦¤Î¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¶ÈÌ³¤Ë½¾»ö¡£
¹Ó°æ ¶©»Ë¡Ê¤¢¤é¤¤¡¦¤Þ¤µ¤Õ¤ß¡Ë
ÌîÂ¼Áí¹ç¸¦µæ½ê ¶âÍ»¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°Éô ¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È
2023Ç¯¡¢Áá°ðÅÄÂç³ØË¡³ØÉôÂ´¡¢ÌîÂ¼Áí¹ç¸¦µæ½êÆþ¼Ò¡£¶âÍ»¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°Éô¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¡£ÀìÌç¤Ï¶âÍ»µ¡´Ø¤Î»ö¶ÈÀïÎ¬¡¢¥Á¥ã¥Í¥ëÀïÎ¬¡¢¸½¾ìÈ¼Áö»Ù±ç¡£¼ç¤Ë¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¶È³¦¡¢À¸Ì¿ÊÝ¸±¶È³¦¤Î¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¶ÈÌ³¤Ë½¾»ö¡£
¡ÊÌîÂ¼Áí¹ç¸¦µæ½ê ¶âÍ»¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°Éô ¥·¥Ë¥¢¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È ÃÝÃæ ·¼µ®¡¢ÌîÂ¼Áí¹ç¸¦µæ½ê ¶âÍ»¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°Éô ¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È ¹Ó°æ ¶©»Ë¡Ë