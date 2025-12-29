なにわ男子・大橋和也「不祥事になったりすんのがめっちゃ嫌」高校時代に写真撮影で徹底していたこと 友人への連絡は「毎回非通知」
【モデルプレス＝2025/12/29】なにわ男子の大橋和也が、28日放送の日本テレビ系「サンキュ！ウィッチマン」（よる10時〜）に出演。高校時代に徹底していたことを明かす場面があった。
【写真】なにわ大橋の初々しい制服姿
大橋は、仕事への向き合い方について「グループってなると、自分のせいで足枷になって、不祥事になったりとかすんのがめっちゃ嫌やから、自分の中でのアイドルを徹底してた」と、ジュニア時代から抱いている強い責任感を吐露。その徹底ぶりは凄まじく、高校時代は「写真はあんま撮らないっていうのはありましたね」と告白し、文化祭のクラス写真ではピースをした手で顔をガード。高校時代の写真で顔が確認できるのは、卒業アルバムのみだという。
続いて、友人との連絡手段については「自分の電話番号は教えず、相手の電話番号を教えてもらってました。“184”って打ってからかけると非通知でかけられるんですよ。なので毎回非通知でかけてました」と回顧。高校時代に徹底していたことを明かし、スタジオからは驚きの声が上がった。（modelpress編集部）
情報：日本テレビ
【Not Sponsored 記事】
【写真】なにわ大橋の初々しい制服姿
◆大橋和也、高校時代の徹底した自己管理明かす
大橋は、仕事への向き合い方について「グループってなると、自分のせいで足枷になって、不祥事になったりとかすんのがめっちゃ嫌やから、自分の中でのアイドルを徹底してた」と、ジュニア時代から抱いている強い責任感を吐露。その徹底ぶりは凄まじく、高校時代は「写真はあんま撮らないっていうのはありましたね」と告白し、文化祭のクラス写真ではピースをした手で顔をガード。高校時代の写真で顔が確認できるのは、卒業アルバムのみだという。
◆大橋和也、友人との連絡は「毎回非通知」
続いて、友人との連絡手段については「自分の電話番号は教えず、相手の電話番号を教えてもらってました。“184”って打ってからかけると非通知でかけられるんですよ。なので毎回非通知でかけてました」と回顧。高校時代に徹底していたことを明かし、スタジオからは驚きの声が上がった。（modelpress編集部）
情報：日本テレビ
【Not Sponsored 記事】