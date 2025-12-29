『紅白』出場のaespa・カリナ、“驚異の小顔”にクギ付け！パリで輝く美貌にため息…「異次元」【PHOTO】

aespaのカリナが、フランス・パリで見せたキュートな姿でファンを魅了した。

【写真】カリナ、“驚愕”の小顔ぶり…

カリナは最近、自身のインスタグラムを更新し、数枚の写真を投稿した。

公開された写真には、パリの街を散策するカリナの姿が収められている。カリナは、バーガンディーのシースルートップスにブラックのロングコートを合わせたシックなスタイリングを披露。

エッフェル塔の前でパンを手に無邪気な表情を浮かべるショットや、カメラに向かってパンを差し出すような遊び心のある姿がファンの心を射止めた。

また、前髪をすっきりとまとめたお団子ヘアは、カリナの“圧倒的な小顔”ぶりを際立たせた。

投稿を見たファンからは「可愛すぎる」「異次元」「パリが似合う」「顔小さすぎ！」などのコメントが寄せられている。

（写真＝カリナInstagram）

一方、カリナが所属するaespaは『第76回NHK紅白歌合戦』への出場が決まったが、オンラインによる反対署名が14万件を超えるなど、日本国内で波紋が広がっている。

過去にメンバーのニンニンが“きのこ雲”を想起させるランプの画像をSNSに投稿していたことが、改めて問題視されたためだ。

それでもNHK側は定例会見で「出場予定に変更はない」との立場を示している。

◇カリナ プロフィール

2000年4月11日生まれ。本名ユ・ジミン。2020年11月にaespaのメンバーとしてデビュー。卓越したダンススキルで、グループの顔的存在。練習生時代には本名名義で、SHINee・テミンのソロ楽曲MV出演している。また、グループ内最高身長の167cmを誇るスタイルの持ち主で、脚も非常に長い。出演したラジオ番組で明らかにした特技は、その長い脚を生かした「足で物を拾うこと」で、服やリモコン、ハンガーなどを拾えるそう。あだ名はサンリオキャラクターのクロミに似ていることから「カロミ」と呼ばれている。