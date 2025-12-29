◆第１０４回全国高校サッカー選手権▽１回戦 聖和学園３（宮城）―０那覇西（沖縄）（２９日・味の素フィールド西が丘）

聖和学園（宮城）は那覇西（沖縄）に３―０で勝利し、２回戦に駒を進めた。前半はスコアレスで折り返すが、後半７分にＤＦ遠藤壮流（３年）がＣＫから先制点を獲得。同２２分にＭＦ小杉唯斗（３年）が貴重な追加点を決めると、試合終了間際にはＤＦ川上壱也（３年）が３点目を沈め、試合を決定づけた。

大会直前には部内でインフルエンザがはやり、調整に苦労。しかし、その中でも勝利を収め、加見成司監督（５３）は「初戦の難しさがある中で、体がよく動いていて、キレもあった。いい時間に点数が入って良かった」と振り返った。

聖和学園は県大会決勝で仙台育英に敗れたが、優勝した仙台育英のサッカー部内で「構造的いじめ」があったとして、先月１２日に出場辞退が発表。不祥事による出場辞退は、大会史上初となった。聖和学園についても、８月下旬から９月にかけての夏休み期間中、複数のサッカー部員が飲酒や喫煙をしていたことが判明したが、同２１日に大会出場の打診を承諾。異例な形での出場となっていた。

加見監督は「ちょうど（県大会が）終わってからプリンスリーグが２試合あったので、全く何もやっていない０からもう１回という感じではなかった。練習量はだいぶ落ちまして、コンディションを上げるのにだいぶ時間がかかった」と回顧。ＳＮＳでも様々な意見が飛び交ったが「一切そういう情報は自分の目にも耳にも入れないようにした。この子たちと一緒にサッカーをできる時間をもらった。その時間を大切にしようとみんなで話してきた」と語った。