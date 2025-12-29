女子プロレスラーでタレント・ジャガー横田の夫で、医師の木下博勝氏が、「テレビ復帰」を報告した。

２９日にインスタグラムで「おはヨネスケ 昨日は、ＪＪが胃腸炎でダウンしていた様です。僕も家庭内感染を避ける為に、なるべく接触しない努力や、手洗い、ハイターの使用等、行いました」と帰国した息子の“ＪＪ”こと木下大維志くんの体調不良を報告。

続けて「松本人志さんが、ＢＳでテレビ復帰！大晦日の番組と聞きました。僕は、こちらでテレビ復帰？です。ＢＳフジ『クイズ脳ベルＳＨＯＷ』放送日は２／１６、２／２３月曜２２時〜２２時５５分で、ＴＶｅｒ見逃し一週間です」とクイズ番組への出演を告知した。

木下氏は２０日の投稿でも「さて、５年ぶり？のテレビの出演が決まりました。収録はこれからですが、ＢＳフジ『クイズ脳ベルＳＨＯＷ』です」と明かしていた。

ストーリーズにはほっそりした大維志くんの顔もアップ。フォロワーは「ＪＪ君お大事にして下さい」「ＪＪくん大丈夫ですか？」「ゆっくり休んで下さいね」と心配の声を寄せていた。

大維志くんは昨年３月に「マックス時からマイナス２５キロ」と大減量したことを報告して話題に。今年３月に長野の私立高校を卒業し、金融を勉強するために８月に渡米。今月１８日に帰国していた。