俳優の福山雅治、大泉洋が２９日、都内で行われた映画「ラストマン―ＦＩＲＳＴ ＬＯＶＥ―」（平野俊一監督）のラストマンデー舞台あいさつに共演のＫｉｎｇ＆Ｐｒｉｎｃｅ・永瀬廉、月島琉衣、宮沢りえと出席した。

福山演じる全盲のＦＢＩ捜査官・皆実広見と、大泉演じる刑事・護道心太朗が事件解決に挑む人気ドラマの劇場版。永瀬は、護道の甥（おい）でエリート刑事・泉を演じている。

福山と大泉は、本作イベントで“お決まり”となっている永瀬のモノマネを披露。永瀬はたじたじな表情を見せながらも、２人に感謝が尽きないようで「僕みたいな若い者、まだまだな者にも気さくに話しかけて下さって、感謝しかない」と尊敬のまなざしを向けた。

イベントでは、福山と永瀬が出場する大みそかのＮＨＫ紅白歌合戦の話題に。福山は白組アーティストとして出場するだけでなく、特別企画で本作の主題歌「木星 ｆｅａｔ． 稲葉浩志」を披露する。「（タッグを組む）稲葉（浩志）さんとそもそも作品作りができるなんて、音楽やっていてもまずないことですから。しかも紅白でパフォーマンスできるなんて生涯またとないことだなと、本当にうれしく思っております」と声を弾ませた。

ただ、永瀬には“プチクレーム”があるようで、福山は「楽曲もリリースして好評なんですけど、なんだかＫｉｎｇ＆Ｐｒｉｎｃｅさんの方も…」とぽつり。同曲リリースと同じ２４日に、Ｋｉｎｇ＆Ｐｒｉｎｃｅが新アルバム「ＳＴＡＲＲＩＮＧ」を発売しており、大泉は「（リリース日を）ぶち当ててきたのか！？何やってるんだよ、君は！」とすかさず突っ込んだ。

永瀬は「すみません！！」と平謝りしながらも、紅白に出場することから「（今年）最後の日まで福山さんと同じステージに立てることがめっちゃうれしい」と大喜び。「先日は福山さんのライブも見に行かせていただいて、まじですごかった。かっこよかったです。福山さんが振り向いた方向に歓声が上がり、通った場所に花が咲いていた。福山さんは、まじで天才です！憧れです！」と声を張り上げて熱弁。福山は「ありがとう！」と満足げな表情を見せていた。