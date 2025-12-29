2025年8月末にフジテレビを退社した元アナウンサーの渡邊渚さん（28）。2020年の入社後、多くの人気番組を担当したが、2023年7月に体調不良を理由に休業を発表。退社後に、SNSでPTSD（心的外傷後ストレス障害）であったことを公表した。約1年の闘病期間を経て、再び前に踏み出し、NEWSポストセブンのエッセイ連載『ひたむきに咲く』も好評だ。そんな渡邊さんが、「年末に必ずやっていること」について綴ります。

【写真】普段とは違う表情を見せる渡邊渚さん

一年の終わり、私が毎年欠かさずやっていることといえば、今年の漢字の応募だ。日本漢字能力検定協会が行なっている、一年の世相を表す漢字一文字を決めるイベントで、これが発表されると一気に年の瀬を感じる。

私は必ず毎年、このイベントに漢字の応募をし、今年を象徴する漢字一字を世間はどう捉えているのか、自分の感じたこととの差分を確認するのが年末の恒例行事になっている。ランキングを予想して、当たり外れを遊びのように楽しんでいる側面もあり、私は勝手にこれを「漢字ダービー」と呼んでいる。

2025年12月12日、今年の漢字は「熊」と発表された。相次ぐ熊の出没や被害、和歌山の動物園の熊猫（パンダ）が中国に返還されたことなどが理由として挙げられた。

ちなみに、私の投票した漢字は「米」だった。一位予想は「米」、二位予想が「高」、三位予想が「万」だったが、どれもトップ5入りしていたものの、ハズレだった。悔しい！笑 ただ、熊と米の得票数の差がたった180票と僅差だったことが、2025年の漢字ダービーの面白い結果だった。

小さなキーワードやこだわりを仕込んだ

さて、私の人生にとって、2025年の漢字一字は、「出」だ。この漢字を選んだ理由の一つが、本を2冊出版できたということだ。ジャンルは違うが、半年間のうちに、フォトエッセイ『透明を満たす』と写真集『水平線』を2冊出す、というのはなかなか類を見ない冒険だったと思う。

フォトエッセイでは、5万字超の文章を書くことに、はじめは本当に私にできるのかと大きな不安も感じていた。しかし、書き始めてみると自分の思考が整理できて意外と筆が進み、文章に小さなキーワードやこだわりを仕込んでいくのが楽しかった。読者がそれに気づいてくれた時の喜びはひとしおだった。

写真集は、これまでやってきた仕事とはジャンルの違う自己表現の場になった。仕事を休まざるを得なくなって、社会から隔絶された気持ちをずっと抱いてきたが、そんな自分に自信を持てるようになったし、さらに自分を愛せるようになった気がした。新しい自分に出会えた。

私にはマネージャーがいないから、出版社とのやりとりや製作を全て1人でやり切ったのも大きな糧になった。交渉事やプロモーションなど、私には未知の世界だったから、初めてのことに難しさも感じつつも、全ての工程を見届けられて、知見も広まった。

予期せぬ世間の流れから、担当編集の皆さんにはたくさんのご迷惑とご心配をおかけしてしまったことを申し訳なく思っていて、そんな日々を支えてくださった方々への感謝は一生忘れない。

世間の間違った批判や非道なことに屈せずに、強くあろうと戦った一年

メディアに現われる、という意味の「出」でもある。昨年からネットメディアや雑誌などにはたくさん出していただいていたが、特に動画メディアにチャレンジするというのは私にとって意外だった。というのも、一年前は動画媒体に出る気がこれっぽっちもなかったからだ。

特段やりたい！ という前のめりな気持ちはなく、当時の環境的な流れから動画媒体への出演が始まった。正直今も、私の主戦場は動画じゃないのかもと思っているが、自分に何かできることがあるなら、チャンスがあれば積極的にやってみようというスタンスだ。

自分の書く文章で意思を表明するというのも、「出」を選んだ一因だ。この連載「ひたむきに咲く」をはじめ、自分の考えや知見を書き綴る場面をたくさんいただいた。自分の心の声に耳を傾けたり、考えを話したりすることは得意ではないけれど、世間の間違った批判や非道なことに屈せずに、強くあろうと戦った一年だった。

出る杭は打たれるが、間違っていることに間違っているとはっきり言える世の中にするために、私はこれからも負けたくないと思っている。

生きているという実感

元々もっていた自分の特性が、どんどん表に出てきた年でもあった。自己評価の低いタイプだからか、「私は何の個性もない特技もないダメ人間」と卑屈になりがちだったが、自分の好きなことを発見して伸ばせたことが2025年のプライベートでの収穫だ。

昔からボトルシップ作りやミニチュア作りをやっていたが、手先が器用なことは特技なんて言えるものではない、と長年思っていた。

しかし、激動な一年の中で心が苦しくなった時、何かを作るために思考を働かせたり、ああでもないこうでもないと手を動かしたりすることが、最も自由で何にも縛られない時間で、居心地が良いことに気がついた。

それからは、花のアレンジやリース作り、刺し子などの刺繍、パラコード編みなど、様々なジャンルのものを作るようになった。趣味の世界が広がって、私はまた楽しいと思えることが増えた。

休職中、何も楽しいと思えなくて、ただ惰性で時間を過ごしていたから、今こうしてやりたいことがある日々が心の底から嬉しい。生きているという実感が湧いてくる。

2025年は様々な予想外の出来事に心が乱れることもあったが、新たな自分を見つけ出すことができた、有意義な年だった。当たり前だったことを取り戻せてきて、私はさらに元気になった。

2026年の漢字は何になるのか。今から楽しみだ。

【プロフィール】

渡邊渚（わたなべ・なぎさ）／1997年生まれ、新潟県出身。2020年に慶大卒業後、フジテレビ入社。『めざましテレビ』『もしもツアーズ』など人気番組を担当するも、2023年に体調不良で休業。2024年8月末で同局を退社した。今後はフリーで活動していく。1月29日に初のフォトエッセイ『透明を満たす』を発売。6月には写真集『水平線』（集英社刊）も発売。渡邊渚アナの連載エッセイ「ひたむきに咲く」は「NEWSポストセブン」より好評配信中。