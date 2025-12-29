◆第７６回東京大賞典・Ｇ１（１２月２９日、大井競馬場・ダート２０００メートル、重）

年末の国内ダート頂上決戦に１５頭（アラジンバローズが出走取り消し）が出走し、２番人気のナルカミ（牡３歳、ＪＲＡ美浦・田中博康厩舎、父サンダースノー）は６着だった。ナチュラルライズにハナを譲り、道中は２番手。直線は粘り込みを図るも、後続にかわされた。

同馬は９月の不来方賞で重賞初勝利。１０月のジャパンダートクラシックでは逃げ切り、３馬身差をつけてＪｐｎ１初勝利を飾っていた。前走のチャンピオンズＣでは１番人気で１３着に敗れていた。

７番人気で大井所属のディクテオン（セン７歳、大井・荒山勝徳厩舎、父キングカメハメハ）が１着で、勝ちタイムは２分４秒３。２００５年のアジュディミツオー以来、２０年ぶりの地方馬による勝利となった。４番人気でＪＲＡのアウトレンジ（松山弘平騎手）が３着だった。

戸崎圭太騎手（ナルカミ＝６着）「テンションが課題だったが、いい感じだった。出たなりでも落ち着いて競馬ができた」

横山武史騎手（ナチュラルライズ＝１１着）「難しい枠（最内枠）に入ったと思ったが、勝つにはいい枠だとも思っていた。いつもより落ち着いて競馬ができたのは、調教の成果だと思う」