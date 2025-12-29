ダイソーの肩がけできる「カップスリーブ」が使える＆オシャレ！330円の割に高見えするワケ
カフェやコンビニでカップ入りドリンクを買った後、“あ、手がふさがってる！”なんて困ったことはありませんか？ 荷物が多い時や傘をさしている時など、ドリンクを持ったままだと手が離せなくて意外と不便ですよね。
そこで注目したのが、ダイソー×TGCのコラボ商品「カップスリーブ」。秋冬っぽい合皮素材の「カップスリーブ」には、肩からかけられる長いストラップ付き。手をふさがずにカップを持ち歩ける優れモノなんです！
◆コーヒータイムが一気におしゃれに！
2025年秋冬のダイソー×東京ガールズコレクション（TGC／TOKYO GIRLS COLLECTION）のコラボ商品は、合皮やフェイクファー素材が使われたファッション雑貨にモバイル小物、イヤホン、ヘッドホンなどがラインナップ！ 今回注目した「カップスリーブ」は、白、黒、ブラウンの3色展開でどれも落ち着いたトーン。
「カップスリーブ」330円/税込
材質：塩化ビニル樹脂、ポリエステル
商品サイズ：本体 12.5×7.5×2cm、紐 0.4×92×0.4cm
重さ：56.5g
カラー：ブラウン
筆者が購入したのは、ブラウンの「カップスリーブ」。こっくりとした茶色というよりは、温かみのあるミルクティー色で大人かわいい印象です。
秋冬に取り入れたくなる合皮素材は、330円のお値段以上に高見え！
スリーブを広げた時の直径は、約7.5cm。
スタバのトールサイズ（約350ml）のカップがちょうどよく収まります。
◆購入の決め手になったストラップ！
スリーブの上部・両サイドには丸カンが付いていて、そこにナスカンをカチッと引っかけるだけで着脱もスムーズです。
ストラップは、約92cmの1本の長い紐。太すぎず、細すぎない0.4cmほどの幅です。
次は、カップをセットして持ち歩いてみた感想をレポート！
◆まずはコーヒーをセットしてみた
はじめに、コーヒーのカップを「カップスリーブ」にセットします。
カップのサイズによっては、収まらない・スポッと抜けてしまうこともあるので、そこだけ注意が必要です。
セット後は、中身がこぼれないように、カップがしっかり安定しているか確認すると安心！
◆5通りの持ち歩き方ができる
まずは、ストラップを肩にかける持ち方。
カップがちょうど骨盤の高さにきます。止まっている時は、手を離しても問題なし！ ただ、このまま歩くとブラブラ揺れて中身がこぼれる恐れがあるので、手でフタのあたりを軽く押さえてあげるといいかもしれません。
次は、斜めがけ。
ストラップが長いので、斜めにかけても余裕があります。カップの位置は、さっきよりも少し上がったヘソの横あたりでしょうか。
肩がけだとストラップがズレ落ちてしまう人には、この持ち方のほうが安定感があります。
手でスリーブを持ったら、普通に飲む時と同じようにスッと口もとまで運べるので、飲みにくさはありません。
◆シーン別で持ち替えても◎
続いては、ストラップを結んで短くしてみました。
肩がけ・斜めがけは手が自由に使える一方で、歩くと中身がこぼれそうでちょっと心配……というシーンでは、ストラップを短くして腕にかけるのもアリ！
これでも手はある程度自由に使えるので、シーン別に持ち替えてもいいですよね。
それと、同じく2025年秋冬のTGCコラボ商品「差込シート付スマホストラップ・エコファー（330円／税込）」のナスカンを「カップスリーブ」の丸カンにセットすれば、持ち手がふわふわ・もこもこでかわいさ倍増！
カフェ店員さんから“かわいいっ！”とほめてもらえて、お出かけのコーヒータイムに特別感がプラスされた気分。
スラップを外して使うことももちろんできるので、全5通りの持ち歩き方（別途スマホストラップを購入した場合）が可能です。
気になった人は、店舗やネットストアをチェックしてみてくださいね。
※ 紹介した商品は、取材時に各店舗で販売されていたものです。店舗により価格や取扱商品は異なります。仕入れ状況によって同じ商品がない場合や、既に販売終了している可能性もありますので、ご了承ください。
＜文・写真／高木沙織＞
【高木沙織】
「美」と「健康」を手に入れるためのインナーケア・アウターケアとして、食と運動の両方からのアプローチを得意とする。食では、発酵食品ソムリエやスーパーフードエキスパート、雑穀マイスターなどの資格を有し、運動では、骨盤ヨガ、産前産後ヨガ、筋膜リリースヨガ、Core Power Yoga CPY®といった資格のもと執筆活動やさまざまなイベントクラスを担当。2021年からは、WEB小説の執筆も開始。Instagram：@saori_takagi
