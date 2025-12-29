「最初は、翔平をライバル視していたんです。同じ高卒で、僕も2位やし、絶対負けへんぞと。でも、合同自主トレでバッティングを見た瞬間、『あ、無理や』って思いました。全然次元がちゃうわって」

【写真を見る】大谷も参加していた「同期会」の写真。メジャー渡航前に毎年開かれていた

穏やかな表情でそう語るのは、元日本ハムの森本龍弥（31）さん。2012年、大谷翔平選手（31・現ドジャース）が日本ハムから1位指名を受けたドラフト会議で、内野手として2位指名を受けたのが森本さんだった。

2019年に現役を引退し、現在は地元の兵庫県・尼崎市で資材メーカーの営業職として働いている森本さんに、「同級生・大谷」の素顔と、「大谷に次ぐ男」として注目を浴びたプロ野球人生を聞いた。【前後編の前編】

「ショックを受けた」

2012年のドラフト会議。当時、すでに高校卒業後の米球界挑戦を表明していた大谷を、日本ハムは1位で強行指名。その後、2位で指名されたのが富山県・高岡第一高校の内野手、森本さんだった。

「僕の地元が関西ということもありますが、当時は翔平より藤浪のほうが有名やったんです。だから翔平のことはあんまり意識してなかったんですけど、指名時に『アメリカ行く』とか『入団せん』とか言っていたので、最初は会ってもないのに『なんやこいつ』と思ってました。絶対負けんぞ、と」

契約後に行なわれた入団会見にも、大谷は姿を見せなかった。初めて顔を合わせたのは、1月の入寮のタイミングだった。

「合同自主トレで、フリーバッティングをやってるのを見たんですけど、その瞬間、『あ、無理や』って思いました。とにかく打球音がすごいんです。木の甲高い、銃声のような音が、もう入団当初からしてました。

彼はポーンと合わせて振るだけで、僕のフルスイングくらい飛ばすんです。タイミングの取り方と、力を入れるポイントが、翔平は全部噛み合っていた。

僕も高校時代は自分が一番上手いと信じてたんですけど、張り合おうと思えなくなるくらい、ショックを受けましたね」

「文春」に撮られても「ああ、そーなん」

入団後は入団同期、そして学年同期として、苦楽を共にした。ドラフト4位の高卒野手・宇佐美塁大さん（2017年に現役引退）と3人で焼肉に行き、「週刊文春」に写真を撮られたこともあった。「僕らは『撮られたー』って騒ぐんですけど、肝心の翔平は『ああ、そーなん』と気にもとめてなかったですね」と笑う。

「翔平は他人のことも自分のことも、あんまり人に話さないんです。バッティングの話も、全くしませんでした。なかには俺の野球理論はこうで、こうでって語る人もいるんですけど、翔平はコーチとも打撃理論を話している姿をほとんど見たことがない。

唯一よくバッティングのことを話していたのは、近藤健介さん（現ソフトバンク・32）ですかね。あの2人はほんまに天才でした」

同期会は年に数回、定期的に開催された。大谷は「毎回参加してくれた」と言うが、他の同期とは違ったという。

「翔平は乾杯のビールは飲むんですが、一杯飲んだあとはずっとコーラ。それと、2軒目には一度も行きませんでしたね。『俺今日はメシだけ』と事前に連絡がくることもありましたけど、翔平が2軒目に行かなくてもそれが普通、という感じでした。

翔平だけ帰るから、1軒目が終わったら、二次会に行くメンバーと翔平の分で、タクシーを2台呼ばないといけないんですよ（笑）」

「誰もいないグラウンドに翔平が…」

大谷は練習する時、ひたすら自分と向き合っていたようだ。

「全体練習が終わると、グラウンドで選手たちが個人練習を始めて、だいたいみんな同じくらいの時間に終えて寮に帰るんです。でも、翔平は、みんなが個人練習をしている時間にはグラウンドにいないんですよ。それで、みんなが上がったタイミングで誰もいないグラウンドに来て、1人で黙々と練習してた。周りに人がいない状態で、集中したかったんでしょうね。

僕が夜、お風呂上がりにストレッチしようと室内練習場に行ったら、翔平は1人でウエイトトレーニングをしてるんです。みんなも見慣れて、『お疲れ』って軽く声かけるだけですよね」

大谷が1年目から一軍の舞台で活躍する一方、森本さんは木製バットへの対応に苦労した。2軍で技術を磨き、初めて一軍の舞台に立ったのは4年目。4月にスタートダッシュに失敗したチームの"起爆剤"と期待されての一軍昇格だった。

昇格したその日に「8番ファースト」でスタメン出場した森本さんは、初打席でプロ初ヒットを放つ。同日、ヒーローインタビューも受けた。

「ヒットの感触は、正直全く覚えていないんですよね。緊張と興奮がすごくて……でも本当に、1本打てて嬉しかった。その1本を打てずにやめていく人もいるワケだから、そこは経験できてよかったなと思いますね。

ただその時、翔平は怪我で一軍にいなかったんですよ……僕はその4月のうちに、また二軍に落ちてしまった。一度くらい、一緒にやりたかったですね」

森本さんはその後、2019年に育成契約となりもがき続けたが、そのオフに現役引退した。「もう身体がボロボロでした」と振り返る。

「手首の手術をしたんですけど、その代償が大きかった。復帰まで半年かかりましたし、今も冬は痛むんですよね。2019年は支配下に戻りたいと思って必死こいて頑張ったんですけど、後半に大きな捻挫をしてしまって……。その時点で、自分の中の糸が切れてしまった。

やめる時、翔平には『辞めることになったわ』って連絡したんです。そしたら、『ひとまずお疲れ』って。『また帰ってきたらご飯行こう』って返してくれた。それはまだ実現できてないんですけどね（笑）」

期待されながら、7年間で現役人生を終えた森本さん。しかし引退後、待っていたのは「何もやる気にならない」という"燃え尽き症候群"のリアルだった──。

（後編につづく）