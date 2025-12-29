来年1月2、3日に行われる第102回箱根駅伝の区間エントリーが29日、発表された。悲願の初優勝を狙う国学院大は前田康弘監督が「5人のジョーカー」と表現する主力のうち、上原琉翔主将（4年）を初めてエース区間の2区、辻原輝（3年）を4区に配置。青木瑠郁（4年）、高山豪起（4年）、野中恒亨（3年）は当日変更での投入が可能な補欠に回した。

昨季の国学院大は出雲駅伝と全日本大学駅伝で2冠に輝きながら、箱根では総合3位で初優勝を逃した。今季は出雲駅伝で連覇も、全日本は4位だった。その中で3年生エースに成長した野中が、出雲は3区で区間2位、全日本では3区で区間賞を獲得。いずれも外国人留学生と競っての快走だったため、SNSでは“日本人留学生”と呼ばれており、前回は1区6位だった箱根でも期待がかかる。

レース当日のエントリー変更は往路、復路ともスタートの1時間10分前（午前6時50分）に、正選手と補欠の入れ替えが可能。一日4人まで、2日間で6人までとなる。

【国学院大の区間エントリー】

・1区 嘉数純平（4年、北山）

・2区 上原琉翔（4年、北山）

・3区 永田智基（3年、保善）

・4区 辻原輝（3年、藤沢翔陵）

・5区 高石樹（1年、高知工）

・6区 後村光星（3年、仙台育英）

・7区 鼻野木悠翔（2年、北海道栄）

・8区 飯国新太（2年、国学院久我山）

・9区 野田顕臣（1年、大牟田）

・10区 吉田蔵之介（3年、埼玉栄）

・補欠 青木瑠郁（4年、健大高崎）、高山豪起（4年、高川学園）、野中恒享（3年、浜松工）、浅野結太（2年、鹿島学園）、岡村享一（2年、城西大城西）、尾熊迅斗（2年、東京実）