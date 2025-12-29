俳優の中谷美紀（49）が、クリスマスコンサートを楽しむ娘との2ショットを披露した。

日本とオーストリアの2拠点で生活している中谷。これまで、夫でドイツ出身の音楽家・ティロ・フェヒナーとの2ショットや、4歳の時に出会ったという継娘・Jとの親子ショットなどをInstagramで披露してきた。

2025年8月には、広々としたオーストリアの自宅で娘のJが友人と野草を摘む動画を公開し、「美しい光景ですね。映画のワンシーンのようです」「Jちゃん大きくなられましたね」と話題になっていた。

中谷美紀、クリスマスコンサートでの親子ショット公開

12月27日には、ベルリンで行われたクリスマスコンサートに行った際の親子ショットを披露。「満員御礼のホールには、今年もステージ上に簡易のポディウム席が設けられ、お尻しか見えなかった私たち家族も、豊かな音楽と、客席の熱狂に興奮させられました」と、演奏者の後ろに設けられた席で楽しんだことをつづっている。

この投稿にファンからは、「ステキな美人親子ですね〜」「娘さんステキなレディーになられましたね」など、様々なコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）