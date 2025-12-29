大反響で市販化目前!? 「ミライース GR SPORT」がアツい

2025年1月開催の「東京オートサロン2025」で、大注目を浴びたのがダイハツの「ミライース GR SPORT コンセプト（以下、ミライース GR SPORT）」です。

モータースポーツのすそ野を広げ、走る楽しさをみんなのものにというテーマで生み出された本モデルは、そろそろ「市販化」されてもいい頃となってきました。

【画像】超カッコいい！ これがダイハツの「ちいさな“スポーツカー”」です！ 画像で見る（30枚以上）

ベースとなった「ミライース」は、ダイハツの軽乗用車のなかでももっともミニマムかつ安価な軽セダンモデルです。

ノーマルは主にビジネスユーザーなどに愛用されており、スポーツ的なイメージは薄いのですが、軽量ボディを活かして全日本ラリー選手権などに参戦し、モータースポーツを楽しめるクルマとしても注目されています。

ミライース GR SPORTは、現行型のミライースをベースにして、ボディ前後に専用バンパーを装備したホットモデルです。

東京オートサロン2025会場に展示された車両のボディカラーはアクティブさを強調する赤で、そこへブラック塗装のフロントバンパーへの加飾が入ったことでカナードのように見えるなど、通常モデルよりも迫力のある「カッコいい顔つき」となりました。

ボディサイズはミライースと同様で、全長3395mm×全幅1475mm×全高1500mmとなっています。

足回りには専用チューニングされたサスペンションと、BBS製の鍛造ホイールを装着。タイヤはブリヂストンのスポーツタイヤ「ポテンザRE050」を装着し、タイヤサイズは標準車から大幅アップの165／50R16でした。

他のGR SPORT同様に、エンジン本体にはチューニングを行っていませんが、しっかりとターボチャージャーは取付け、ミッションには5速MTを搭載しています。

軽量コンパクトなボディとターボパワーで、手足のように気持ちよく動かせる操作フィールが実現していること間違いなしです。

ミライース GR SPORTを手掛けた仕掛け人のひとり、DAIHATSU GAZOO Racingの相原氏は、ダイハツ主催の走行会「ダイハツチャレンジカップ」に参加したユーザーの声から、ミライースベースのホットモデルを製作しようと考えたといいます。

実車にはラリーで培ったノウハウが凝縮されていて、特にこだわりが強く入ったのが、バンパーに設けられたエアダクトです。

ターボ化に伴って発熱量が上がった結果、水温上昇を抑えるために、バンパーに穴をあけ、フロントフェンダーにエア抜きのダクトを設けたことで問題を解決したといいます。

この技術がミライース GR SPORTにも生かされています。

ラリーではレギュレーション（競技規定）でバンパー交換が許されていないため、初めからダクト穴やエアロパーツを標準装備しているというのにも納得です。

また競技で破損しやすいフロントバンパーサイドのエアロパーツは別部品にして、補修のしやすさも考慮しています。

東京オートサロン2025開催後の反響も大きく、市販化へ向けて大きく動き出していることを期待したいミライース GR SPORT。

まもなく発表からちょうど1年が経過しようとしていて、そろそろ市販化モデルが発表されていてもいい頃かもしれません。

ダイハツの軽スポーツは、ミライース GR SPORTの登場でさらに面白いものとなることでしょう。大いに期待して待ちたいところです。