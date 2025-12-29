黒縁メガネでダンディポーズを決め…

俳優・郄嶋政宏(60)が妻で女優のシルビア・グラブ(51)とSNSに登場し倏嗣疉徂悒轡腑奪箸鮓開。反響が寄せられた。

話題の写真をインスタグラムで紹介したのは、大澄賢也(60)。「長年のお付き合いの高嶋のお兄ちゃんとシルヴィア夫婦と賢也&千絵夫婦で忘年会からの、、、」と書き出すと、妻で女優の岡千絵(52)も加わった4ショットを披露。それぞれの夫婦が隣に座り、仲睦まじい姿がおさまっている。

「同い年の巳年、3日違いの誕生日の高嶋のお兄ちゃんと『Happy 還暦祝い』。2025年ラストに大いに盛り上がった素敵な宴でした」と、10月26日に還暦を迎えた大澄と、10月29日の高嶋が同い年で誕生日が近い仲であることを明かしながら、赤いちゃんちゃんこを着用するショットも紹介した。

この投稿に女優の堀内敬子が「濃ゆい濃ゆい笑。おめでとう御座います」と反応したほか、「イケオジ＆美人揃いだと思ったら高嶋兄ご夫妻と、でしたか！お二人とも還暦なんですね、とても素敵に年齢を重ねられていると思います」「おっ、二人共ウェルカム還!!」「皆さま、素敵な笑顔」などの声が寄せられている。 郄嶋は2000年のミュージカル「エリザベート」でシルビアと共演。5年後に結婚した。大澄は13年に岡と結婚している。