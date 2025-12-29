戦力外通告の裏にある“妻の覚悟”…3人目妊娠中の元アイドル妻＆大学中退で支えてきた妻たちに密着 今夜放送【TBS『プロ野球戦力外通告』】
TBSは、きょう29日深夜0時から年末恒例の特別番組『プロ野球戦力外通告』を放送。今年は、元東京ヤクルトスワローズの北村拓己内野手、元東京ヤクルトスワローズの山本大貴、元広島東洋カープの宇草孔基外野手を取り上げる。
【場面カット】かわいい…北村拓己、美人妻＆家族ショット公開
同番組は、戦力外通告を受けたプロ野球選手と、その家族の明日を掴み取るために懸命に戦う姿を密着したヒューマンドキュメンタリー。22回目を迎える今年は、DOMOTOの堂本光一がナレーションを担当する。
NPBに未練を残す選手たちの最後の挑戦に密着する一方、同番組では毎回、その家族もクローズアップ。山本の妻・絵里加さんは、スポーツイベント運営の仕事に就く夢があったが、山本を支えるために大学を中退。アスリートフードマイスターの資格を取得するなど、8年間のプロ生活を支えてきた。1歳6ヶ月の長男と5歳の長女も見守るなか、挑んだトライアウト。そこで、妻が流した涙の理由とは。
また、“坂本勇人の後継者”と期待された北村には、3歳と5歳のまだ幼い2人の娘もいる。妻のアイドルグループ「アイドリング!!!」の元メンバー伊藤祐奈さんが3人目の子どもの出産を間近に控えている時の非情な宣告だった。「身体はまだ元気。28〜30歳は一番脂がのっている時期」と現役続行へ練習を重ねる北村は、愛する家族のために、もう1度プロの舞台への吉報は届くのか。
