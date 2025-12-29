乃木坂46梅澤美波、艶やかな赤ドレス姿披露 大人っぽさ詰まった写真集カット公開
乃木坂46の3期生でキャプテン・梅澤美波（26）の2nd写真集『透明な覚悟』（光文社）が2月3日に発売される。このたび、先行カット第7弾が公開された。
【写真】写真集未掲載！美脚あらわな水着カット
1st写真集から5年。グループのキャプテンに就任し、26歳という大人の階段を上る梅澤の「今」を収めた本作。撮影地に選んだのはイタリア。ファッショナブルな衣装から、美脚を生かした大胆なランジェリー姿、普段のキャプテンの姿からは見られない無邪気な表情まで、リアルな姿を感じられる写真集に仕上がっている。
今回公開されたのは、チンクエテッレの海を望むレストランで、ディナーのひとときを切り取った1枚。艶やかな赤ドレスに身を包み、夕景から夜景へと移ろうオーシャンビューを楽しむ姿を収めた。思わず視線を奪われる、メロウな眼差しにも注目だ。
梅澤は「ドレスに合ったロマンチックなムードがお気に入り。写真集全体を通しても印象的なカットですし、私らしい大人っぽさが詰まった1枚だと思います」とコメントを寄せている。
