King ＆ Prince永瀬廉、またもや増殖？ 大泉洋のモノマネに「きょうは僕いるんで！」
映画『ラストマン -FIRST LOVE-』公開御礼！ラストマンデー舞台あいさつが29日、都内で行われ、主演の福山雅治、大泉洋、永瀬廉（King & Prince）、月島琉衣、宮沢りえ、平野俊一監督が登壇した。
【集合ショット】豪華⋯！笑顔で手を降る福山雅治＆大泉洋＆永瀬廉ら出演陣
本作では、福山と大泉による永瀬モノマネが恒例に。先日行われた初日舞台あいさつでも永瀬不在の中モノマネを繰り広げ、永瀬の愛されっぷりが披露された。
今回も、MCから永瀬に「“最強バディ”の2人から学んだことはありますか？」と質問が飛ぶと、すかさず大泉が永瀬のモノマネで反応。永瀬が「本人でやらせてください。タイミングばっちりですね！」とツッコミ。大泉は「永瀬廉になっちゃってるから」とにやりとすると、永瀬は「きょうは俺いるんすよ！」と声を上げた。気を取り直して永瀬が答えようとすると、再び大泉がモノマネで話し出し、永瀬が「めっちゃ俺おる！こんなおる？俺。いいですか!?」とツッコんで大きな笑いを起こしていた。
『ラストマン−全盲の捜査官−』は福山演じる全盲のFBI捜査官・皆実広見と、大泉演じる孤高の刑事・護道心太朗が、難事件に挑む痛快バディドラマ。皆実は事故で視力を失いながらも、FBIで“事件を必ず終わらせる最後の切り札＝ラストマン”と呼ばれる特別捜査官。心太朗は、交換留学生として来日した皆実のアテンド役を務める。
最終話ラストの続編となる完全新作スペシャルドラマ『ラストマン−全盲の捜査官− FAKE／TRUTH』がきのう28日に放送。さらに、そこからつながる映画『ラストマン -FIRST LOVE-』が24日に公開となった。
