大みそか恒例のNHK「第76回紅白歌合戦」（後7・20）のリハーサルが29日、東京・渋谷のNHKホールなどで始まり、初出場のアイドルグループ「FRUITS ZIPPER」が囲み取材に応じた。

FRUITS ZIPPERは2022年結成。同年にリリースした「わたしの一番かわいいところ」が大ヒットした。キャッチ―なメロディーと個性あふれる魅力で新時代のアイドルとして活躍している。念願の初紅白では代表曲「わたしの一番かわいいところ」をパフォーマンスする。

また、オープニングで、司会の有吉弘行、「TUBE」前田亘輝、事務所の後輩の「CANDY TUNE」と「YOUNG MAN」を歌唱予定。仲川瑠夏は「みんなでいっぱい練習しました。オープニングはみんなが見ると思うので、頑張ってちょっとでも爪痕を残せたらいいなと思っています」と意気込んだ。

FRUITS ZIPPERは、TUBEのデビュー40周年を記念したコラボアルバム「TUBE×」に参加した。仲川は前田のことを「パパ」と親しみを込めて呼び、「パパはいつもおちゃらけているので、私たちガチガチになっちゃうと思うんですけど、前田パパのおちゃらけた遺伝子をもらって、爪痕を残します！」と宣言した。

放送100年の節目となる今年の紅白のテーマは「つなぐ、つながる、大みそか。」。司会は女優の綾瀬はるか、タレントの有吉弘行、女優の今田美桜、鈴木奈穂子アナウンサーが務める。綾瀬は6年ぶり4回目、有吉は3年連続3回目、今田は初の大役となる。

ゲスト審査員は小田凱人（プロ車いすテニス選手）、郄石あかり（女優）、仲野太賀（俳優）、野沢雅子（声優）、松嶋菜々子（女優）、三浦知良（プロサッカー選手）、三宅香帆さん（文芸評論家）が務める。昨年までの通算成績は、紅組が34勝、白組が41勝。