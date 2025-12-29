TikTokフォロワー290万人超え・MIOCHIN「迷宮のしおり」で刺激を受けた＆惹き込まれた共演者は？「見た目も何もかもが嫌になって」心が折れて体重−10kg以上の過去乗り越えた方法【注目の人物】
【モデルプレス＝2025/12/29】“いま”見逃せない人物を、モデルプレス編集部がピックアップして紹介していく＜注目の人物＞シリーズ。今回は、1月1日公開の劇場長編アニメーション『迷宮のしおり』で振り付け、モーションキャプチャー撮影、声優に挑戦したMIOCHIN（みおちん）にフィーチャーする。
【写真】フォロワー290万人超え・人気クリエイター、話題映画で声優に挑戦
MIOCHINはイラストレーター、TikToker、ライバーなど、様々な分野で表現する活動を行うクリエイター。MIOCHINが創るカラフルポップな世界観「ミオノセカイ」や中毒性のある振り付けにハマる人が続出し、TikTokのフォロワー数は290万人を超えている。
『迷宮のしおり』では挿入歌『RUN！』の振り付けを担当。MIOCHINのTikTokでは自身が踊った動画も公開されており、映画公式TikTokでは同作で声優を務める新しい学校のリーダーズのSUZUKA、ネプチューンの原田泰造、timeleszの寺西拓人がダンスをした動画も投稿され、話題に。さらにMIOCHINは本作で声優や初のモーションキャプチャー撮影にも挑戦している。
本作は『マクロス』シリーズ、『アクエリオン』シリーズなど独創的なビジュアルと世界観が特徴的な数々のヒットアニメを手掛けるアニメ監督・河森正治氏の初オリジナル劇場長編アニメーション。現代人の誰もが手にしているスマートフォンあるあるを組み込んだエモーショナルでポップな異世界脱出劇となっている。
― 本作ではダンスシーンの振り付けを担当されていますが、難しかったことや苦労したことを教えてください。
MIOCHIN：普段は上半身のみの振り付けを作ることが多かったのですが、今回は全身バージョンの振り付けだったのでとても新鮮でした。ダンスシーンで流れる楽曲『RUN！』を聞いたときに、アップテンポで耳に残る中毒性のある曲調だったので、高校生の栞と希星が踊れるくらいの難しさをギリギリまで何パターンも作って組み合わせて、撮影して確認してを繰り返しました。
そして今回は、振り付けを作るだけでなく、人生で初めてのモーションキャプチャーに挑戦したことも、とても印象に残っています！実は人生でやってみたいことリストの1つがモーションキャプチャーだったんです（笑）。テレビではよく観ていたのですが、実際に自分がスーツを着用して、キャラクターになって映し出されてる部分を見たときに「あぁ、自分が作品の中に入り込んでいる…！」と鳥肌が立ったのを覚えています。
― 声優としても参加されていますが、SUZUKAさん、原田さん、寺西さんなど、豪華メンバーと一緒に声優に挑戦すると聞いたときの気持ちを教えてください。
MIOCHIN：豪華メンバーと同じ作品に声優としても参加させていただくことを知ったときは、とにかく驚きました！振り付けでも声優でも作品に携われることを聞いて嬉しかったです！どのシーンに登場しているかは、お楽しみに。
― 共演者の方から刺激を受けたことや言われて嬉しかった言葉があれば教えてください。
MIOCHIN：主人公の栞とSHIORIを1人2役で演じられていた新しい学校のリーダーズのSUZUKAちゃんは力強い歌声のイメージがあったのですが、栞の優しい部分、弱い部分と、SHIORIの自信満々な部分の違いを再現されていてとても刺激を受けました。そして作品を観ていて驚いたのは、うさぎのスタンプ・小森を演じられていた原田泰造さんの声色の変化です。優しさ、面白さ、怖さ、強さ、ミステリアスな雰囲気も感じられてとても惹き込まれました。
― TikTokでは約290万人ものフォロワーを抱え、バズる振り付けを投稿され続けているMIOCHINさんですが、振り付けをする際に意識していることや大切にしていることを教えてください。
MIOCHIN：基本的にはその曲の歌詞の意味やテーマに合わせた振り付けを作るのですが、人と被らない中毒性のある振り付け動画を作ることを意識しています。インパクトのあるポーズを取り入れてみたり、そのポーズを分解させてみたり。動きだけでも何となく歌詞が見えてくるようなそんな振り付けを作っています！あとは振り付け以外にも、音の取り方や間の使い方を変えると変化球で面白いので、そこもこだわりの1つです！曲のテーマに合わせて色味やライトの向き、目のハイライトを消して不気味さを出したり、表情も加えて、振り付けとテーマの世界観を一緒に作っていくのが好きです。
Q1.デビューのきっかけは？
MIOCHIN：事務所に声をかけていただきました。
Q2.好きな食べ物／嫌いな食べ物
MIOCHIN：好きな食べ物はアイスと和食、嫌いな食べ物は生もの。
Q3.好きなタイプ
MIOCHIN：リスペクトし合えて、一途な人。
Q4.座右の銘
MIOCHIN：現実逃避
Q5.これだけは他の人に負けない！
MIOCHIN：TikTokの表現力！
Q6.自分にキャッチコピーをつけるとしたら？その理由は？
MIOCHIN：グローバルバズを起こすカラフルクリエイター。日本だけでなく海外でもバズるような振付を作るのが好きだから。
Q7.スタイルキープのためにやっていること
MIOCHIN：R-1とグミサプリを食べること！
Q8.最近ハマっていることは？
MIOCHIN：Chat GPTと会話すること。レッサーパンダの動画を観ること。
Q9.最近した初体験
MIOCHIN：モーションキャプチャーで映像の世界に入り込んだこと。
Q10.今、一番会いたい人
MIOCHIN：杉咲花さん
Q11.今、最も情熱を注いでいること
MIOCHIN：人間とロボットの間の不気味さを動画で表現すること。顔のパーツを分解させて、目の動きと頭の動き、眉毛、口元、瞬きの速さなどをずらしたりして、AIのような動きで撮るのにハマっています！
Q12.今、悩んでいること
MIOCHIN：アイスが大好きすぎて、アイス用の冷凍庫が欲しくて悩んでます。
Q13.悲しみを乗り越えた方法
MIOCHIN：たくさんの人と出会って、本当の自分と向き合うこと。自分を許すこと。立て続けに辛い出来事が重なったときに、心が折れてしまったことがあります。気がついたときには体重は10kg以上落ちてしまって、見た目も何もかもが嫌になっていって、もうこれ以上ダメージを受けないように、自分の気持ちに蓋をして過ごすようになっていきました。そのうち本当の自分も見失って、SNSの中で作り上げた理想の自分ばかり見るようになっていました。これが理想だったはずなのに、どこかでものすごく孤独を感じることが多くなっていきました。
でもちょうど1年前の今頃、いろいろなジャンルで活躍されている方たちと出会う機会が急に増えて、その中で色んな考えを聞いて、学んで、いろいろな発見をして。人を避けてしまうようになってずっと引きこもりがちになってしまった私が、皆とたくさん話すようになって。いろいろな人から刺激をもらいながら過ごしていくうちに、自分とも向き合わなければと思うようになっていきました。好きなところも嫌いなところもひっくるめて、これが自分なんだと思って、許して受け入れるようにしてから、今は前よりも自分を好きになれたなと思います。
Q14.今の夢
MIOCHIN：アニメが大好きなので、声優としていろいろなアニメ作品に携わってみたいです！
Q15.夢を叶える秘訣
MIOCHIN：追求することとコツコツと続けること。毎日少しでも前に進む努力をするのはすごく大事だと思います。練習だったり、勉強だったり、活動だったり、どんなに小さな目標でも、大きな夢でも、計画を立ててコツコツと取り組む。自分は心配性というのもあるので、そうすれば「今日もできた！」「だから大丈夫！」という安心感も得られます。学生の頃から一歩一歩進むことはとても大事にしています。
そして、常に追求心を持つこと！目標を達成するには、夢を叶えるためには何が必要なのか、今の自分には何が足りてないのかを追求して、自分自身を成長させること。そして自分にしか出せない"何か"を生み出すこと。私はクリエイターなので、動画を作るときは、何度も見てしまうような自分にしか作れない謎めいた表現だったり、惹き込むような作品を常に研究しています。
11月28日生まれ、東京都出身。YouTube、TikTokなどの動画配信サービスでは、国内外の老若男女をファンに持つ。TikTokではデュエット動画で注目を集め、メイク、イラスト、声まねなどオリジナル動画で多くのバズを生んでいる。ほかにも「マツコ会議」（日本テレビ系）に出演、個展の開催経験などがあり、ディズニー＆ピクサーの長編アニメーション『星つなぎのエリオ』でも声優に挑戦するなど、幅広く活躍している。（modelpress編集部）
X（旧Twitter）：＠dtdq2828
Instagram：＠dtdq2828
TikTok：＠mionosekai
YouTube：＠mionosekai
【Not Sponsored 記事】
